“一家人哭总比一路人哭要好…”

星云大师说：分享故事：宋仁宗选派一批精明能干、正直清廉的官吏巡察全国，检视地方官吏为政情况，并据实报告朝廷。受朝廷之命，范仲淹根据各人的政绩、才能和品德，对不称职者一律降黜；对精明能干、政绩卓著者则加以迁赏。

一天，范仲淹又得到报告，翻开各路官员名册，看到缺德少才、害民败政的转运使，便秉笔直挥，把名字勾掉了，重新安排德才兼备的有为之士。同僚富弼平时对范仲淹十分尊敬，这时见他毫不留情地罢免不称职官吏，不免有点担心，从旁劝止说：“您一笔勾掉很容易，但是这一笔之下可要使他一家人痛哭啊！”

范仲淹答说：“一家人哭总比一路人哭要好吧！”意即他不能让贪官当道，搞到千家万户的百姓都哭了。这里充分体现了范仲淹爱国爱民的大义高尚品德。成语典故“一笔勾销”，即出于此。

根本

情义是人与人往复循环，互相交流的感情，真正的大情大义，就是能做到像范仲淹所说的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”；意思就是把国家、人民的利益摆在首位，为国家命运担忧分愁，为天底下的人民幸福出力。所以《佛光菜根谭》有谓：“与人交，要有情有义；为人谋，要有忠有信。”

当我们听到关公的名字，心中就会浮起义薄云天的形象；反之，一提到秦桧，就会觉得这个人背义忘本。当然，一般人会说，范仲淹是圣贤之人，难以匹比，然而，我们可以做到的是，让有情有义成为我们立身处世的根本，尤其对于世间一切痛苦，能以平等心施予救济，就像太阳，不求回馈而无私的普照世间。

占有

人们希望得到教化，教化的目标在哪里？目标就是在情义，而在这个情义里头不要有情欲。今天社会上之所以会有那么多犯罪，一个关键就是人们恣心纵情的多，真正为国为民的情义少。佛法说觉有情，虽有情应该是觉而不迷、正而不邪、净而不染，这间中义就扮演重要角色。

世间之爱，多是需要得到、占有才会自我感觉快乐，是在缘起之中因爱而取，结果最后却是因取而苦。而能做到大情大义的慈悲，是完全不求回报的，而是希望成全所爱的对象。