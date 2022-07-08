“自己的缺陷和无知，自己最清楚…”

星云大师说：分享故事：三国时期，魏国有个著名儒宗叫董遇，他自幼生活贫苦，整天为了生活而奔波。但是，他只要一有时间，就坐下来读书学习，所以知识很渊博。他的哥哥讥笑他，他也不在乎。

过了一段时间，他写出两本书，引起轰动，别人问他读书有什么窍门。他说：“书读百遍，其义自见。”人们很佩服他，他的名声也越来越大。附近的人纷纷求教，问他是如何学习的。董遇告诉他们：“冬者，岁之余；夜者，日之余；阴雨者，时之余。”意思是说，学习要利用三余，也就是三种空余的时间：冬天是一年之余，晚上是一天之余，雨天是平日之余。

人们听了恍然大悟。原来就是要通过一切可以利用的时间来读书学习，以提高自己的水平。

老师

所谓自学、自我教育，就是要自我充实，平时自问、自觉、自发、自悟；透过自我的观照而能找到自己，这就是自我教育成功。我们不要永远做学生，让父母、老师来教育我们，最好是自己做老师，自己教育自己。自己的缺陷、无知，需要教育的地方，自己最清楚，自己不做自己的老师，谁能了解你，谁能给你知识上的补助呢？

古代司马迁靠自己遍游各地的阅历，以及在国史馆中自我阅读，后来完成史记。近代如张大千在敦煌石窟中，用心临摩，成为当代知名度最高的中国艺术家。他们的成功，不就是能够触类旁通、举一反三、闻一知十？这些也都是自我教育。

学问

生命是一段又一段的学习过程，在社会上、人我间，也有着大学问可学习，例如：

一、在苛刻中，要学习宽容：我们如果待人苛刻，就容易没有人缘，不受人尊敬，做事常碰壁也就不难理解了。这时，就须要学习宽容、厚道及包容。不要一句话就跟人计较，一点小事就与人冲突，能够在苛刻之中学习到包容、厚道，这才是做人之道。

二、在冷酷中，要学习温情：做人很冷酷，或是对人太冷淡，凡是别人的苦难感觉事不关己，当然就不受人欢迎。这时要学习一点温情、关怀、爱心，如果能学会给人一点温情、关怀和爱心，那才是一个真正富有的人，这世间也会多一些温暖和情意。

三、在懦弱中，要学习勇敢：许多人感到自己的性格懦弱，做事不敢承担。懦弱没有关系，勇敢是可以慢慢学习的，从小事情做起，从小团体参与，慢慢自我训练、突破，应该说话的时候，要勇于说话；应该做事的时候，要勇于承担；应该见义勇为，就当仁不让，勇敢就会慢慢增加。

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