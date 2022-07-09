“乱世乱，家风不可乱…”

星云大师说：分享信息：颜之推，湖北江陵人。南北朝末期文学家、教育家，曾任黄门侍郎、御史上士等职。三十年乱世流离，无数血与火的教训，让颜之推清醒地认识到：乱世乱，家风不可乱。他结合经历和感悟，创作的《颜氏家训》，对后世家庭家教家风建设影响深远。其他如朱柏（明太祖朱元璋第十二子）的《治家格言》，甚至曾国藩的《曾文正公家训》等，都被认为是读书修身、治家之道的宝典。

家风是一种无言的教育，润物无声地影响孩子的心灵。家长们都希望孩子健康成长，但有的家长不知道怎么教育孩子，抓家风教育是个很好的途径。

中道

要有好家风，治家之道要注意什么？四点参考：

一、妻女无妒则家和：家庭里的妻、女、姑、嫂，相处之道要彼此跳探戈，对方进一步，自己就退一步，和平礼让，恭敬淳谨，不要嫉妒、多生是非。因为嫉妒如火，能烧毁一切。所以家庭的最大道德，就是不要相互嫉妒。

二、兄弟无偏则家兴：家庭中，兄弟姐妹的思想、意见、看法，要合于中道，不要太过偏颇、执着。更不能为了争取家庭中的地位、财产，而演出兄弟阋墙的不幸事件。所谓“苦瓜虽苦共一藤，兄弟虽愚共一心”，兄弟团结无偏，家庭才能兴隆。

三、上下无纵则家尊：家庭中，无论长辈、晚辈不可纵情纵欲，要依理遵法，家庭才会有尊严。曾国藩在朝为官，权重一时，却经常关心家中兄弟、子姪的生活情况。他特别写信告诫大家，不可流于骄、佚，因为骄、佚是败家之道。因此，一个家庭要有尊严，必须上下无纵。

四、农工无休则家温：农工之家能勤于耕作、劳务，不懒惰、不懈怠，家庭自然温饱无缺。现今的工商社会，也不一定指农工之家，只要从事正当事业，都要勤劳勉力，你不游乐、不偷懒，就不怕经济不景气，即使打临时工，都能够让家里的大小衣食温饱。

祭祖

家风要自己树立，不必跟着別人团团转，重点在于，我们要告诉儿女什么是好的、善的和美的，让他们向往真、善、美的未来。然而，家风再不一，也不能忘了慎终追远。所谓“祭祖无忘则家良”，这是华人的传统美德，是子孙对先人懿德的缅怀纪念；有时也会遇到邻居、亲友丧祭之事，这时也要适时协助、给予慰问。一个家庭，不忘记祭祖之诚、不忘失丧祭之礼，必定是个良善家庭。