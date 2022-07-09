李天葆：雪夜琵琶，寒夜足音

当年写在周记里，提及金瓶梅李瓶儿死前悲情——只是少年阅读之后归纳的心得，远料不及多年之后经历事故的哀痛，那种伤感方是呼应从前所读过的，寒夜足音似的，一一折返回来。

这书看得极早——几乎是初一高一的时候。当年图书馆是没办法借的：查得严厉是一回事，另外借书不能入内书库找，都站在一旁翻书卡。按照类型编号，无数白卡置放于一排的抽屉里，就让大家立着，手指拨动，瞥看纸卡里的书名作者，找好了，白卡交予馆员，进去寻书。那本小说是绝不会有，即使有存目，也不外借——时光尘埃飞舞，缓缓下降，回头想，几许荒诞而无聊。后来去的是一家小书铺，找到薄薄一本，孙述宇先生写的金瓶梅的艺术，黑底泛出玫瑰红的线描古装男女人物。掷地有声的文字，看得拨云见日心悦诚服。随即购了一套三册真本，也只有从前香港老书局会出版，什么会文堂、广智书店，用浅褐色纸皮盒子装着……真本，其实也就是洁本。如今眼前得到的二手书，仿佛是回忆里的珍本，就属于梦里一模一样的，封皮是仿版画的套色绘图，屋瓦和上面的树桠积着白雪，朱色如意结图案，楼台寂寂，旁侧有丫环偷窥，里内是丽人坐榻床，手抱琵琶——回目里不算有名的“潘金莲雪夜弄琵琶”。潘氏多日不见西门庆进屋，兰闺幽怨，拨弄起琵琶，独吟不一时，就使春梅去看，是否男主人回来了。唱词透露心事：懒把宝灯挑，慵将香篆烧，捱过今宵，怕到明朝……不知大官人在李瓶儿那边歇着，琵琶声传到他耳里，少不得找人唤金莲过来，谁知都推托睡了，身子不舒服。