“保护自己的念头，要像官兵保卫城堡一样…”

星云大师说：分享故事：在智者的弟子当中，根机有利有钝，有的人一点即通，有的需要耐心琢磨。譬如有一位弟子，每天在水边树下打坐参禅，精进自励，然而12年来心中还是充满贪嗔痴，妄想纷驰，自己也常为此而苦恼不堪。

一天夜晚，这位弟子又在树下打坐，智者有心帮助，便来到树下与他一同坐下。时至半夜，天上月明如昼，这时有只乌龟爬行到树下，正好有只水獭不耐饥饿，出来觅食，看到乌龟，便想吃牠，乌龟赶紧把头尾及四肢都缩进龟壳，水獭莫可奈何，乌龟得以保全性命。

看了这一幕，智者转身对弟子说：“这只乌龟因为懂得借龟壳来保命，所以水獭无法伤害牠。只可惜世间上还是有很多人，反而不如这只乌龟，他们不知道无常，正像水獭一样，随时环伺在侧，却还是恣情放纵眼耳鼻舌身意等六根在外追逐五欲六尘，作恶多端，让外魔侵害生命，这都是不能摄心守意所招致的祸患啊！”弟子听了后，终于豁然开通，从此更加精进修行。

谨防

分享偈语：“藏六如龟，防意如城，慧与魔战，胜则无患。”在生活中，我们就应当谨防身口意，犹如将军固守城池一样，当知城外盗贼伺伏，觊觎城里的财宝，唯有勤于操兵演练，不让贼人有机可乘；倘若掉以轻心，即使只是片刻松懈，一旦城门失守，贼人伺机大举入侵，生命财产损失，将难以弥补。我们试想，社会上多少犯罪，不就是因为罪犯守不住心的城门，任由贪嗔痴侵入，到最后落个锒铛入狱的下场吗？好些罪犯事后悔不当初，如果能做到“防意如城”，又岂会堕落至此？所以说，在生活中修行就有如澄浊水，是一步一脚印的功夫爱惜自己，首要就是从谨慎守护身口意做起！

六法

只是，我们平常生活在五欲尘劳，我们又要如何做到“不随俗浮沉，如随俗而能不污”呢？重点有六：一、眼不攀缘外境：因眼根很容易贪着诸色，成了爱取的奴隶而不察觉；二、耳不听非礼之事：因耳根如果过于追逐音声，本性的清净容易被迷惑；三、口不道非礼之事：所谓“情莫多妄，口莫多言。蚁孔溃河，溜穴倾山。病从口入，禍从口出”，一语道尽乱说话的弊端。

四、手不贪图财富享受：不是自己的福德因缘，不是自己的财富资产，就算如何欺诈掠夺而来都不会长久，而且必带来祸端；五、足不蹈声色之地：哪些地方该去，哪些地方不该去，心里要有一份定力，以及六、心不追逐非非之想：不要觉得心中的非分之想神不知、鬼不觉，只要起一个念头，种子就会潜伏在意识里，等待因缘成熟，错误的言行举止就会产生。

我们能依此六法生活，外魔烦恼自然无由入侵。