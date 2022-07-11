“有正确的饮食观，并时时保持宁静平和…”

星云大师说：分享信息：据《每日邮报》报导，足球明星贝克汉姆接受访问时，透露太太维多利亚在过去25年，一直吃同样的食物，几乎只吃烤鱼、清蒸蔬菜。看似健康饮食，但在营养学家眼里，却是不及格的方式，原因是缺乏多样性，因为没有一两种食物能涵盖所有营养，满足身体所需。

伦敦国王学院营养师和肠道健康专家梅根（Megan Rossi）博士说：“我们需要食物多样性，来提高肠道的健康，而肠道健康又与身体各器官的健康有关。”

究竟吃多少才叫多样？美国肠道研究计划在2018年的研究发现，每周吃30几种不同植物的人，肠道细菌种类远高于吃不到10种植物的人，这是因为不同的细菌喜欢吃不同种类的食物。肠道菌丛多样，有利于身体健康，进而使身体机能正常运转，例如消化、血糖控制、维持抵抗力避免感染。

反之，不平衡的肠道菌则与发炎性肠道疾病和肥胖等问题相关。每周吃30几种植物听起来很吓人，其实没想像中那么难。例如喝一碗含有胡萝蔔、马铃薯、洋葱的汤，就算3种植物，如果吃了杂粮面包，则里头的每种谷物都可列入计算，甚至料理中使用的香草也可列入。

广泛

人类好吃，不过有的时候“祸从口出，病从口入”，太好吃、吃得太多，把传染病都吃了出來，像是还在肆虐的冠状病毒，就极有可能和吃野生动物有关。而吃的太少，吃的种类不多，也对身体不好，所以吃要讲究对身体有所帮助。

世界各国都在提倡有机饮食，甚至于呼吁大家素食減碳救地球，以让人类未來的生存空间美好少污染。真正会吃的人是吃杂食，诚如杂食十类，菜、面、米、饼、糕，各种饮食都喜欢。吃的广泛，就会吃的营养，吃的健康。

平等

世界上因为供应链受影响，造成许多食物价格高涨。但是，有一些很平实的食物，价格比较合理，平民百姓也吃得津津有味，这就叫做平等性的食物，例如：

一、番薯叶：多年前，富人固然不肯吃番薯叶，即连贫穷人家也没有人吃，是拿来当成喂猪的饲料。但近年来，许多人乐得以番薯叶佐饭，番薯叶无形之中拉近了贫富之间的距离。

二、豆腐：自从汉武帝爱上了吃豆腐，民间吃豆腐的风气跟着普遍。现在一般人日食三餐，甚至有钱没钱，总要买几块豆腐回家。

三、酱菜：再贫苦的人家，一杯热茶泡饭，佐以几块酱瓜，真是美味无穷。

四、豆腐乳：豆腐可以做成豆腐乳，也是美味的小菜。豆腐乳是一道既不必花太多钱，就能享受美味的小菜。