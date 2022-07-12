“强国强种，得从运动下手…”

星云大师说：分享信息：权威杂志《柳叶刀》曾发布研究，英国牛津大学历时五年研究了120万人统计发现：挥拍类的运动对于精神和身体健康的好处最大，它能降低47%的死亡率，游泳排名第二能降低28%的死亡率，有氧运动排第三名，能降低27%的死亡率。

挥拍类运动可以将全身都调动起来，在打球的过程中手臂、肩部肌肉、腿部的肌肉等都能得到锻炼，而且在打球过程，眼睛要随着球走，对于缓解眼疲劳也有一定的好处。

据《英国体育医学杂志》刊登的最新国际研究，乒乓球、羽毛球、网球等的挥拍类运动保护心血管的作用也在所有运动中位列第一，专家建议最好每周能运动3-5天，每次运动时长控制在45-60分钟，这样效果更好一点。

磨练

虽然随着时代的不同，运动的项目有所改变，但是运动可以强身，运动可以疗病，这是不争的事实。现代国家没有不提倡运动的；强国强种得从运动下手。运动项目，包括各种球类、田径、休闲运动，还有慢跑、健走，都有益健康。

经典里的“饭食经行”，即所谓“饭后千步走，活到九十九”，这指的是饭后跑香、经行的运动；佛教里的朝山拜佛，一步步地拜下去，既增长信念、道心，也运动了身体，在精神上得到了安宁的依止，在形体上也得到了均衡的锻炼，不也是一举两得吗？

佛光山组织篮排球队，也是本着上述宗旨来努力的。和许多球类一样，篮球也需要智慧。在传球、运球、投篮的过程，必须眼观四方、手脚灵快、反应敏捷。过去曾遇见几位反应较为迟钝，而又读不好书的学生，就劝他们去打篮球，在球场上磨练一段时期后，那些学生不但球打得好，反应变得灵敏了，就是书也念得大有进步，这不就是磨练心智的例子吗？

罣碍

吾人的身体，致病原因多，例如，气候变化、卫生不佳、病菌传染等，尤其是“心有罣碍”，更增不少病痛。经上说，心有罣碍就会有颠倒妄想，种种的邪知邪见，也会趁机而入，如此纵使没病也会致病。反之，如果吾人心无罣碍，放下自在，对于世间诸事，当提起时则提起，当放下时也要能放下。如同吃饭，不端起饭碗，如何吃饭？吃饱饭后，不放下饭碗，不是很麻烦吗？人在世间，心理的负担着实很重，金钱、感情、家人、朋友、事业等，都像千斤重担，压在我们的心上，我们的身心承受的压力过多，也会有病痛。

而时刻运动锻炼身体，使自己精力充沛，那就能够减去不少心中压力，疾病当然就不易找上门。