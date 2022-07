从小就喜欢听传奇歌星“猫王”Elvis Presley(埃尔维斯普雷斯利)的音乐。我对摇滚音乐产生兴趣,可说是从听猫王的音乐开始。他当年唱过的许多歌曲如“Jailhouse Rock” “ Can't Help Falling in Love” “Trouble”“Always on My Mind”等,到今天依然是许多人都记得的歌曲。