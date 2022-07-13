“一切事是死的，但人是活的…”

星云大师说：分享故事：朱元璋少年时生活窘困，常和一些穷孩子放牛砍柴，后来做了皇帝，从前的一些穷朋友，都想向他弄个一官半职，于是有两个人结伴去京城找他。见到朱元璋后，一个人先开口说：“还记得我们一起割草的情景吗？我们在芦苇荡里偷了些蚕豆，放到瓦罐里煮。没等煮熟，你就抢豆子吃，把瓦罐都打破了，豆子撒了一地，你抓一把就塞到嘴里，却不小心被一根草卡住喉咙，卡得你直翻白眼…”他还在那儿讲个没完，朱元璋再也坐不住，当即下令把他赶出去！

然后，朱元璋又问另一个人：“你有什么要说的？”那人答道：“想当年，草民跟随陛下冲锋陷阵，一把刀斩了多少‘草头王’。陛下冲锋在前，抢先打破了‘罐州城’，虽然逃走了‘汤元帅’，但却逮住了‘豆将军’，遇着‘草霸王’挡住了咽喉要道…”朱元璋听了哈哈大笑，随即降旨给他一些好处。

两人所说的内容虽然相同，但后者把朱元璋小时候偷吃东西的轶事，用一种特殊的隐语表达出来。当事人听了，彼此心照不宣，而局外人听来，完全是在描述朱元璋当年金戈铁马的戎马生涯，最后的结果就完全不同。

技巧

一切事是死的，法也是死的，但人是活的，所以活人做事，不管用什么方法，就是要让方法能活用。有句话说：“智人做难事，难事也好做；愚人做易事，易事也变难”，所以事没有难易，端看人是否能灵活应用。一句话能给人欢喜，一句话也能让人生气，就看说话者的技巧如何。有时候困难的事，经他一说，易如反掌；有时候容易的事，被他一讲，增加困难，所以说话要讲究技巧。

技巧存乎一心，端看个人的运用，就像古代诸葛亮以草船向曹营借箭，就是思想上的智巧和说话的善巧紧密配合，才能完成如此绝妙的计谋。

猴子

说话的善巧，还在于能很好的运用幽默，让对方虽然被亏但也心甘情愿地受教。曾有一段趣事，在地狱里阎王审判，这个人转世做什么人，那个人转世做什么人。旁边有只猴子抗议说：“阎王，大家都去做人，我老是做猴子，您可不可以让我也到世间做一次人？”

阎王却说：“人的身上没有毛，你这猴子身上那么多毛，怎么能做人？”猴子道：“您可以把我的毛拔了，这样总可以做人吧！”阎王说好，就帮猴子拔毛。可是，才拔了一根毛，猴子就叫着：“好痛喔！”

阎王这时就说：“你看，你连一根毛都不拔，一毛不拔怎么能做人？”

阎王对猴子的教育，意义特别深刻，也是一种巧妙的方便，最后，逼着这只猴子必须立誓、发愿，到人间要喜舍，要做好事、行善事，才让牠投胎做人。