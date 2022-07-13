就算际遇平凡，财富一般，相貌普通，才情不出众，也否定不了打从一开始，我们握在手中的，都是满分的人生。

我总有个奇特的想法，或许我们都不是空手来上这一回，而是提着满分的行李箱，踏上属于自己这一趟的人生旅程。

前阵子在某社交平台上注册账号，填妥基本资料后，个人页面正式开启前，平台要求用户点选数个最感兴趣的领域，选项多元，阅读、艺术、摄影、旅游、远足、体育、美食、时事、电影、娱乐等等，自然是为了方便平台推送相关内容，让用户尽快建立归属感，心甘情愿花更多时间投入其中。

那感觉就如为即将揭幕的新人生，提前设定好范畴，仿佛口味对了，活着的愉悦感就加倍了。

若流落孤岛，只能带上三样东西，你会做何选择？这类的心理测试问题，早已屡见不鲜。另一版本，则是只能带上三本书，然对从不看书的人而言，那等于零选择，或许只能是可带其他东西否？我们都希望有得选择，似乎表示着还能为自己做主，然而必须选择这件事本身，不正好说明了我们根本没有自主权，顶多只是在奉命行事？奉谁的命？那无形之手掌控一切的命定。

地球不也像是悬浮在无垠宇宙中的小岛，你我不知为了什么缘由就流落至此。有没有可能，我们或许不是带着三样东西前来，而是一个行李箱，装得满满的行李箱？你我都一样，大伙都平等，行李箱规格大小一致，出发前均有同等机会，把行装安排妥当。该带上什么？该放弃什么？都由自己决定，行囊本就这么大，填满了就塞不进额外的东西了，谁也不得贪，谁也贪不得。

带上这行囊，我们展开这一世的旅程，所以今生能拥有什么，可拥有多少，其实早就注定了，装入行囊随身携带。而且，每个人带上路的都是同样满分的行李箱，谁也不比旁人多出几分，或差了几分。换言之，我们一开始握在手中的，一直都是满分的人生，谁也不必羡慕谁。只是满分的组合各不相同罢了。行李箱我们自己填满，我们自己负责，这么想来，就没有什么好埋怨的了。

如果满分为10，不知你又会如何选择，来拼凑十分满意的人生？事业总得有的吧？亲情总该要的吧？财富不可少的啊？才情不可缺的啊？还有成就、友谊、爱情、梦想、智慧、勇气、魄力、魅力、自由、健康、寿命、名声、权力、身份地位，甚至容貌、人缘等等等，谁不想全都拥有？无奈行囊无从一一纳入。必须取舍，唯有如此。若要了财富10分，那其余的都等于零了，没了健康，没了感情，没了家庭，没了朋友；若一心侧重家庭及亲情，那能够留给事业与梦想的百分比，自然也就变少了。

每个人所规划的满分行李箱，内容比重肯定皆有不同。但我想，绝大部分的人，应当都会选择稳扎稳打的，或许就是挑选十样不可或缺的，每样一分浅尝辄止，平分开来也就可以换来不愠不火的小日子，平凡宁静，细水长流，那也是很好的。

好些年前，在我早期的一则专栏中，文章题目是《黄大哥那几行字》，内文提及6岁时我以彩色铅笔，画了一幅金鱼图，幼儿园老师选中贴上了壁报，而某黄大哥看到了很是喜欢，向老师索了去，回赠我一张小书签，印着鱼群力争上游的图样，祝我学业进步。我真的相信我们都是带着满分行李箱而来的，而在我今生的行李箱里，一定是画画占了很大的百分比。

就算际遇平凡，财富一般，相貌普通，才情不出众，也否定不了打从一开始，我们握在手中的，都是满分的人生。