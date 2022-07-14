“凡事要求别人先做，比较不容易…”

星云大师说：分享故事：晚清时期的重臣曾国藩治理湘军靠的就是“诚”与“和”，对待部下宽厚仁慈。作为曾国藩门生的李鸿章在描述曾国藩的日常时这么写道：“在营中曾国藩总会等他们一起吃饭。吃完饭后，大家围坐聊天，这时曾国藩总喜欢讲笑话，大家都被逗得很乐。”

清朝咸丰十一年（公元1861年），太平天国重要将领李秀成率兵进逼曾国藩大营，祁门（安徽省黄山市下辖的一个县）危困，有人收拾细软准备逃跑，曾国藩知道后，传令下去说：“贼势如此，有欲暂归着，支给三月薪水，事平仍来营无不介意。”面对打算弃战而逃的士兵，曾国藩未痛下狠手，而是体谅他人的难处！听到这则号令后，士兵们反倒感到惭愧，再也不肯走了。

有人这样评价曾国藩：左帅（指左宗棠）严，人不敢欺；李帅（李鸿章）明，人不能欺；曾公（曾国藩）仁，人不忍欺。

致祥

所谓“和”，是我先去跟别人和，不是要求别人来跟我和。凡事要求别人先做，比较不容易，应先从自己做起，主动释出善意，有善因才有善果。因此，人和人之间只要不执着这个我，就能达到和气与和平。所谓“和气致祥，乖气致戾”，战争与和平都在人为，如果大家的瞋恨心不停止，一直想要用武力去征服别人，就无法达到和平的目标。

而一般的待人处事中，我们常说“春风和气”，和气就像是拂面的春风，遇上柔柔的风，山会绿，冰会融。与人相交不是打仗，不用非得分个高下论个输赢，用和气求和谐才能取得双赢。

人和

实际上，无事的前提一定要先做到人和，因为只有能够人和，才能无事。所以僧团里，平时以六和敬来维系人事的和谐。能和气是可以获得大力量的，不管是家人还是朋友，相处之时保持一团和气，对我们的人生的益处就包括，在我们落魄时他们会安慰我们，在我们踌躇满志时他们会提醒我们，因为“和”得来，彼此也就不会因境界不同而生分。至于与陌生人之间，我们也要保持一个“和”，因为我们的一个善意举动，就可能给他人留下好印象，他们可能会拉我们一把，助我们成功。