“生活中处事‘我’字被过分强调，就会变成诅咒…”

星云大师说：分享故事：徒弟问智者：“为什么我听一些人分享他们的专业知识时，会听不明白呢？而且不只是我这样，很多人其实是听不懂装懂。”智者笑着说：“这个现象在生活中很常见，主要原因是分享者恰好犯了‘知识诅咒’”。徒弟问，那是什么？

智者说：“那是指一些人，尤其是高级知识份子，一旦获得了某种知识后，就很难再以无知者的角度去分析问题和分享见解，无法做到深入浅出。这就像是大人给小孩子辅导作业，总是会很生气，因为大人认为很简单、很清楚的问题，就是没法给小朋友讲清楚。这主要是因为大人用了很多在他看来理所当然的‘知识’，而没有办法再次回到无知者的角度，去帮助小朋友理解。”

徒弟说：“是啊，我就是这样，总被女儿气得半死，简单逻辑都不懂。”智者说：“你也不能怪小孩子，因为他们本来就不具备家长的那些‘知识’，所以才要学习，而家长却站在已经拥有那些‘知识’的角度去要求孩子，结果可想而知。”

智者还说：“其实啊，我们每个人每天都会面临‘知识诅咒’，也常不自觉地犯这个毛病，只是我们不自知而已！”

理解

每个人的知识盲点都不一样，我们在与人交流时，也需要知道，并不是所有人都会了解那些我们认为理所当然的知识或常识。一个道理说出来，每个人都会基于自己的认知去理解，从而带来不同的判断和结论，这是自然不过的事了。我们不必因此而纠结，要做的就是多站在对方立场思考问题，尝试加深理解就好了。

空杯

其实，我们每个人都会有知识盲区。哪怕是身处某个领域重量级的人，可能也会遇到未曾涉足的范围。我们在恰巧被人触碰到盲点时，倘若选择虚心求教，反而更容易获得旁人的尊重。

有智慧的人，不会恃才傲物，他们是大象无形的，能随时做到“上下相容”和“左右调和”；“上下相容”指的是能把自己的维度调整到跟对方平等，然后再展开对话。“左右调和”，指的是能很快找到对方思考问题的角度，不带任何偏见；他们没有分别心，没有执念，这就是大象无形。

这样的人，常用空杯心态去汲取他人的智慧，又怎么会不成功呢？