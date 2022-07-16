点智慧：困难时的修行

“需要你的时候，到需要你的地方去…”

星云大师说：我记得少年时，曾经阅读《三国演义》，看到诸葛亮在“出师表”里说道：“受任于败军之际，奉命于危难之间。”这句话令我深受感动，因此也在我年少的心灵里，刻下了深深的印记。我觉得诸葛亮深懂“苦”的意义。当你在败军之际，能说“我来了！”，我就很容易受到重用；你正在危难时，有人肯出来说：“我来了！”也更能得到你的欢喜，让你感觉到我的重要。

当今社会，静下心来观看，我们周边有不少人，工作遇到一些困难，就觉得未来的前途了无希望。其实我们要知道，危难、不好的时候，我们参与进去，更加容易表现我们的能力、实现我们的理想。甚至不得已要转业，也许这转业的时机，正是人生更上一层楼的必要阶段。因此，我们应该认识工作的艺术，就像禅门有句话说：“冷，到冷的地方去；热，到热的地方去。”

学习

很多人都有工作上的压力，也把压力当成是困难。实际上，我们要去除压力，因为我们不是为了受苦而生活的，更不是为了盲目的忙碌而来工作的。我们要生活在轻松、自在、欢喜、安乐当中，这才是人生的意义。所以，明白困难时的修行是重要的。

明白的说，人们大大的误解了困难与压力，以为都是外来的原因所造成的。其实人生要不苦、遇事也不觉得困难，重要的是要将承受压力当作是一种学习与历练，渐渐的，每一种苦遇到了我们，都能迎刃而解，自然就能乐在其中。例如：火车要有压力才能快跑，人也要有相当的压力，生命的品质才能提升，心灵的境界才能打开。

欢喜

但是，想要打开内心的窒碍，过自在的生活，还要有一些前提。很多人都不明白，什么样的观念行为，会招感苦的后果？又是什么样的观念行为，能招感乐的善果？如果观念与行为是一颗种子，那么，最重要的一点是：首先要有优良的种子，也就是要建立正向的价值观，心中先为自己点亮一盏生命的明灯，这样，人人都愿意播下善美、优良的种子，接着就能以欢喜心来耕耘。

因为每一件事都是从欢喜心出发，由此自然解除了心灵的重担，移调对困难的注意力，我们也能慢慢地明白，在苦和难的面前，懂得付出，就是一种快乐。