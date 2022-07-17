“让我们的心形成一座美好的桥梁…”

星云大师说：分享故事：小勤读高中时，学校食堂旁边的小巷尽头有两家店铺，一家是杂货铺，一家是钟表店。杂货铺小勤常去，就是从未想过踏入钟表店。

眼看高中会考要到了，准备高考的学生，基本上都会为两件事焦虑：一是考题，二是担心考试过程出意外，包括不要错过应考时间。这时候小勤就觉得，能戴上一个准时的手表很重要。虽然小勤知道，她现在的表也不见得不准，又或者学校礼堂里的大圆钟也应该是准的，但她心里总有声音呼唤着：去买一个手表吧！

小勤就决定踏入学校附近的钟表店。小勤说想要购表后，老板娘就从柜中拿出那款小勤选中的表，老板娘还说：“你先别着急走，我给你换块电池，可不能在考场里出岔子。”换完电池后她又看着满墙的钟表，给小勤调时间，她还说：“我这钟可是都很准的，连秒都准的那种。”

离开之前，老板娘还很慈祥地笑着对小勤说：“祝你考试顺利。”小勤内心升起了莫名的感动，这是她第一次收到来自陌生人的祝福，老板娘小小的善意也给了心安，很大程度上安抚了她对考场的焦虑。

人缘

现在的社会，自杀率攀升，很多人失业，对自己失去信心。如何重新燃起对自我的信心？人最好从小就要培养乐观的精神、积极的态度。然而，每个人都有软弱的时候，就在这个时候，如果碰到有心人给的信心，就算只是那么一点点的信心，就可能改变情况。因为，人只要懂得一个转字诀，就能将黑暗的想法转为光明，而我们自己可能不知道，我们一句鼓励安慰的话，我们的一个微笑，就能给人带来力量。因此，在待人处世方面，不妨多给予别人慈悲爱语，这也能增加自己的人缘。

人生只要奋发、向上，世上没有不能解决的问题。自杀的人认为死才能解决问题，其实人死了，问题并没有解决，他只是把问题留给别人，这是很缺德、很残忍的事。

踏实

外在环境不安定，遇到逆境来袭，重要的就是要让我们的心保持踏实。心只要踏实，就有平安。平安是可以影响的，我们自己平安，也把自己对未来的希望和做法告诉别人，心里的踏实感会更坚定。然而，一个人也不能成天要求别人的信心才能振作，自己也要学习更好地处理身心、情绪问题，在佛教的看法，人也唯有认识了烦恼之后，才能将之转为菩提智慧，转过来以后，人生的境界就会海阔天空。

而我们又要如何加强自己的信心，让自己更有力量？像是读好书，充实自我的知识、涵养，增加欢喜、乐观的心情，看得开、放得下、能忍耐、知惭愧、懂感恩，有很多好的方法，都能帮助我们增加力量。

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