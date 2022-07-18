“想办法让我们周围的人快乐起来…”

星云大师说：分享信息：香港一位有名的慈善家，常捐钱济贫。他说，人如果想活得快乐，首先要想办法让周围的人都快乐，那么你才会快乐。例如要使你的家人快乐，其中当然是先从相守一辈子的妻子开始，再及于子女，然后是家里其他经常跟你接触、关系密切的人。这样你的家庭会美满幸福，你的喜乐也会油然而生。否则你每天面对的都是苦瓜脸，你会快乐吗？

想办法让我们周围的人快乐起来，才是自己获得快乐的最好方法，只要天天记得，时时注意，即使只是小小的行为，都会发生奇妙的效果。

做人

见了人总是苦着表情，一脸严肃，人见了肯定不会欢喜，还会产生压力，这样苦瓜脸的人，怎么与人洽谈办事呢？

我们不可以把在家所受的气，发泄在别人身上，也不能把自己的烦恼、情绪，传染给别人。出门在外，要保持心情愉快、情绪安详，对人微笑有礼，讲话心平气和，这是做人之道。

泰戈尔（印度著名诗人）说：“当你微笑时，世界爱上了你。”雨果（法国文学史上卓越作家）也说：“微笑就是阳光，它能消除人们脸上的冬色。”微笑可以开启布满灰尘的心灵，可以给人们带来希望。交际中，人们脸上的微笑，就是向他人表示：“我非常高兴见到你，你的出现令我感到很快乐！”这样重要的沟通讯息，却很遗憾地被很多人忽视了。

真正的笑容，是由内而外自然而然地产生，这就犹如婴儿与孩童天真的笑容，反映的便是他们单纯的心灵，而诸佛菩萨的笑容则是慈悲与智慧的展现。

公司

微笑原本是一件很简单的事，只要牵动一下嘴角就可以了。但人因为环境的关系及种种烦恼，有时候竟连微笑这么简单的事也做不来。很多人因为生活上各种烦恼，总会有一段时间感觉不到快乐，脸上也失去了笑容。那么，我们可以做到的就是，练习微笑，将这个练习视为是对我们心念与态度的一种提醒，意思就是借由微笑所带来的脸部动作，提醒我们注意当下的起心动念，进而慢慢提升正面的能量，驱走烦恼。

我们可以把身体看成是一家公司，我们的心念就像总经理，而身体各器官，就是公司里的各部门主管。 如果“总经理” 能成天微笑，各“部门主管”当然也会跟着受到影响，逐步地改变自己。

笑，是生命活力的催化剂。人有了微笑，就有表情；有了表情，就像甘霖遍洒大地，一切都会活了过来。

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