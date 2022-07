而我也是(一直都是)抱着普通读者的业余心态看辛波丝卡这些书话(以及所有我爱的书)。我是她的粉丝,不是权威专家。打开这套《希姆波尔斯卡选读札记》,我想重温英译本里我特别喜欢的几篇——“Page-Turners”、“The Importance of Being Scared”、“Humor's Younger Brother”、“The End of the World in Plural”、“Nervousness”——但我发现除了“The End of the World in Plural”和“Nervousness”之外,其他三篇中译本里没有标题。