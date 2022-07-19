“第三个家，是天堂、净土…”

星云大师说：分享信息：古人宅家都做些什么？台湾一间历史博物馆推出线上展，透过围绕家与宅家所发生的大小事，搭配百件典藏精选作品，一窥先民的生存及生活之道。

展览分为家的模样、宅家做什么、宅家放轻松三单元，展品中有早期组成家的物件，诸如趋吉避凶的家宅六神、门神版画，装饰与实用并重的木制家具，还有文人雅士宅家放松消暑的生活用具等，处处可见人类为生存与自然协调而激发出的巧思。

家的模样单元，汉代的《灰陶猪圈》揭示了家的字形演变，上方的“宀”表示房子，“宀”下有“豕”表示在家中下层养猪。这件展品为带厕猪圈，下方是猪圈，上方为人厕；人厕的下方镂空与猪厕相连，以利人的排泄物直达猪圈，给猪提供食物。

百姓于家中供奉家神，常见的有家宅六神，一说为门神、户神、井神、灶神、土地神、厕神，借由信仰和祭祀相关图像，以祈神明保佑照应，展品中就可见清末的《家宅六神》版画。从炉薰、茶碗、瓷枕等展品中，也能一探古人如何透过焚香、品茶、安寝来宅家放轻松。

庇护

人间的生活，都需要有个基本安住的地方，称为家庭。一个人没有家，就是流浪汉。因此，除非是乞丐，或是孤苦无依的人，才会没有家；否则一般正常的人士，都有家庭，有父母，有妻子儿女，有兄弟姐妹，有家人眷属。

甚至，从一个家庭，还可以繁衍出很多的家庭：我的亲家，我的叔伯父之家，我的兄弟姊妹之家，我的朋友之家。总之一句，各种人等，不论是士农工商，不论是贫富贵贱，都有一个家。所谓“金角落，银角落，不及自家的穷角落”，可见这个家给我们温暖，给我们庇护，给我们遮风避雨，甚至给我们安全。

慧命

天下的游子，只要听说要回家，都会欢喜。家庭一定要和顺、和睦、和好，回到家里来，才会有家人相依相亲的归属感。这个家是我们色身归属的所在。然而，聪明的人，除了这个有形有相的家庭之外，他还有一个信仰上的法身慧命之家，这个家庭就是他信仰的道场。他可以到道场里去增加信心、增加慈悲、增加道德，可以在这里学习做人处世，就等于是我们人生的加油站，可以让我们的心灵得到充实与提升。

我们有了信仰的、道德的、精神慧命的家庭之后，人生就会不断的成长。比方说，你说好话、做好事、存好心，你布施、持戒、忍辱，能够在生活中修行，将来必定可以升格、超越，到达一个最高目标，也就是第三个家。

这个家，是天堂、是净土，是极乐世界，都是看你的因缘。你从第二个慧命之家所修学而来的功德，会长养你、资助你，成为你的资本，帮助你移民，到达第三地的一个理想国土，那才是真正能让我们安住身心、禅悦法喜的一个解脱之家。