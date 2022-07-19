博恩像打开的潘多拉魔盒，让人越是接近越感迷惑，越是浅尝越想深入。

勃艮第的酒在勃艮第似乎更好喝？我觉得真是这样，好奇怪啊！

坐在面对一片热带雨林的阳台上，开一瓶夏布利，想着这到底是为什么？想来想去琼浆玉液，美味佳肴还是需要你安静下来，放松下来，有一点音乐，再有一点柔和的灯光，最好身边有喜欢的人，总之需要一点氛围。

平静下来，方能闻到好酒富有层次的芬芳，方能体会到酒体随着时间流逝和美味结合在一起味蕾的跌宕起伏。好酒好菜讲到底凝聚了很多人很多年背后的心血，需要你的关注，而它的芬芳和美味也能回馈你味蕾的愉悦与心灵的升华，那个时刻的美好体验甚至感动，无法自拔也无法复制，它属于此刻也属于记忆！

法国的乡下，慢悠悠静悄悄，猫儿狗儿都特别乖巧温顺，见到人露出放心的眼神，不会一惊一乍。石板路小饭店，成片成片的葡萄园，一杯酒一溪云，世外桃源不过如此。博恩小镇是一个充满葡萄酒文化的小镇，被誉为是“勃艮第葡萄酒的心脏”，我之所以会喜欢到葡萄园汇集的地方，大概也是因为这里既然有好酒，美食也一定令人神往。

短短两天的停留，博恩像打开的潘多拉魔盒，让人越是接近越感迷惑，越是浅尝越想深入，那个静悄悄低调行事却蕴藏着无比美味力量的地方让人忍不住探究她所有的繁华过往。而在博恩，当然不能不去博恩慈济院（Hospice de Beaune），这个现在以瑰丽建筑成为游客必经的博物馆，以每年11月第三周的著名葡萄酒拍卖闻名于世，成为世界葡萄酒行业的风向标，曾经却是救死扶伤的慈善医院，创立至今已有550年历史。医院拥有自己的葡萄园，酿酒师，听起来似乎有些不务正业，风马牛不相及，但正是因为有葡萄园和成熟的商业及慈善运作，医院得以经济的支柱和几个世纪的传承。

博恩今天的繁荣，离不开一对夫妇：尼古拉公爵和他的妻子萨琳。英法百年战争后, 博纳遭受了贫穷和饥饿，四分之三的居民穷苦潦倒。看到勃艮第在战争中生灵涂炭，民不聊生，尼古拉公爵和他的妻子萨琳把一生积累的财富都捐赠出来，于1443年建造了一座济贫的医院，这就是著名的博恩慈济院，以救济穷苦病人为初衷。由于初衷是建立一座真正的“穷人天堂”，但同时也获得了北部医院建筑风格的灵感，因此主宫医院哥特式外墙风格被认为勃艮第中世纪建筑的瑰宝，很难想象这是600多年前的建筑。

主宫医院自1452年1月1日接收了第一名病人后，从中世纪到20世纪，众多的穷苦病人相继来到这里得到了修女们细心的照料，她们的无私和敬业也影响和带动了贵族和富人们。渐渐地，当地的许多贵族、富人也来此修养，有些人自愿捐出了一些葡萄园和财产给慈济院，慈济院则会把葡萄园出产的酒以捐赠人的名字命名。几个世纪以来，遗产捐赠成为济贫院主要的经济来源，而这些捐赠的葡萄园所产的葡萄酒销售所得款项主要用于济贫院医疗开支、老人福利、文物修缮、国际援助及国际重大医学研究经费。

经过500年来的捐赠，博恩慈济院拥有了62公顷葡萄园，很多人为了自己的名字能流芳百世，死后就将葡萄园捐赠给慈济院，所以在每一瓶酒标上都能找到捐赠葡萄园的人的名字。1971年，慈济院成为展览馆，将救济和医疗职能转移到一所新建的现代化医院。1982年主宫医院不再接收病人，并作为历史古迹对游客开放。博恩济贫院不仅是一座历史遗迹，更是一个拥有超过60公顷葡萄园的慈善机构，同时经营一座现代化医院。

参与拍卖的特酿（cuvée），均属伯恩济贫院酒庄的新酒，即已装入橡木桶发酵，但尚未经过陈酿和装瓶，所以都是以“桶”的单位来竞拍，一桶228升的规格，即288瓶葡萄酒。竞拍成功后的买家将委托酒商来陈酿和装瓶酒款，此外还可以“私人定制”酒标的部分内容，买家可以选择将自己或要赠予之人的姓名或机构名称与酒庄的徽章一同印在最后的酒标上，成为十分具有纪念意义的窖藏。

自2005年开始，已经由佳士得拍卖公司负责，每年11月骑士会都会举办荣耀三日（Les Trois Glorieuses）庆典活动，其中的重头戏是目前已经延续了160多年的葡萄酒慈善拍卖会，骑士会每年都会邀请全球名流政要前来竞拍，所得款项全部用于慈善事业，地点位于博恩慈济院（Hospice de Beaune）。

喝着博恩慈济院出产的好酒，读明白酒标上捐赠人，酿酒师，特级园背后的意义，冥想尼古拉公爵夫妇的善心以及坚持600多年的救死扶伤和葡萄酒事业，葡萄酒的滋味也就特别意味深长！