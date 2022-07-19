何华：北上寻味记（上）

三个大叔自驾游大马，一路北上：柔佛、森美兰、雪兰莪、霹雳、吉打、玻璃市。十天九夜，风光无限。这一路上，也不断与美食相遇，略记之。

二十年前在老师家吃过客家擂茶饭后，一直记挂着，偶尔也在本地的小贩中心吃过擂茶饭，但总觉少了这个或那个元素（譬如玛尼菜）。这次大马游，第一站就直奔古来的加拉巴沙威（Kampung Baru Kelapa Sawit），这里俗称二十六哩，是著名的客家（河婆）新村。沙威的客家擂茶饭最正宗，擂茶饭爱好者，是一定要去沙威朝圣的。我们一早到了“满庭芳茶餐室”，这家的客家擂茶饭、客家菜粄（bǎn）口碑极好，老板黄先生及老板娘继承了母亲的传统手艺。那一碗绿如青苔的擂茶汤，最见功夫，黄老板亲自调理，用番石榴树干做擂棒，将陶钵中的九层塔、薄荷叶、茶叶、花生、芝麻、白胡椒等研磨成粉，再加开水冲泡，成为擂茶汤。闲聊之下，得知老板娘诗涵是中国四川人，十年前嫁到沙威，如今已经完全本地化，不得不佩服老板娘的语言天赋，一口纯正的马来西亚腔华语，没人听出她是四川人。诗涵朴实能干，善于待客，她骄傲地告诉我们：“我到新加坡，走在街头，很多人认识我。”可见，很多新加坡人去过满庭芳，而且诗涵给客人留下很深的印象，所以记得她。