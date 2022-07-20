“我们不是为了生气而生活的…”

星云大师说：分享故事：朋友一次跟艾薇去商场买东西，一路上塞车已耽误不少时间。好不容易快到目的地了，一辆转弯的罗厘突然抢在前面，小薇被迫把车急停在了人行道上。没想到旁边一个过马路的妇女，应该是被吓坏了，对着艾薇的车就踢了一脚，然后就走了。

听到声音，朋友已准备下车看看，艾薇却没有解锁车门，只轻声地说了句“没事”，便把车开走了。朋友有些不解地问：“就这么算了？不让她赔点损失？”艾薇笑了笑，说：“踹一脚我的车也就有个鞋印，擦一擦就没了，本来塞车已浪费那么长时间，何必又去找不痛快。”

艾薇的一句话，让朋友有些焦躁的情绪，慢慢平静了下来。艾薇自己也说，生活中真没什么事值得大动肝火，毕竟是人都会犯错，指责别人只会扰乱自己的内心。

朋友这时想到，怪不得总是听书里提到，人遇事的第一反应，就看出那个人的格局：面对不顺心的事，有修养的人，懂得控制情绪，说话做事还是有礼有节。反之，缺少修养的人，行为举止我行我素，不顾及他人感受，让人愤怒难堪，甚至引发祸事。

欢喜

生活中，光是一个“要”字，而不顺着其中的理路来完成，一切都不能啊！你想想，什么事都要去争、去计较，外境又未必妥协，我们的身心就不和谐了！有位金代禅师很喜欢养兰花，在寺院里种了各式品种的兰花。有一天他要出远门，交待弟子说：“替我在家好好爱护、照顾兰花。”徒弟当然听命，可在浇水时，一不小心把架子碰倒，所有高贵的兰花盆，全都摔得支离破碎！

过了两天，金代禅师回来了，弟子向师父赔罪，金代禅师说：“我种兰花，是因为兰花芬芳、气质高雅，所以才种来欣赏、供佛，我不是为生气而种兰花的啊！”

这句话实在很妙！不是为生气而种兰花。所以大家在生活上遇到什么难堪、难受的事情，要想：“我不是为了生气而生活的啊！”我们可以转念：“我是为了欢喜而生活的。”

解套

我们大部分人都缺乏在生活中过滤、筛检、提炼的能力，对于无形中接收到的资讯，不但不能自我解套，反而被无中生有的无明、烦恼束缚，好像牢房里的囚犯一样，自己就在牢房里，自我关闭一生。人要解脱束缚，一定要靠自己。我们的身心为什么不能和谐？有时候，因为一个人，我不喜欢；因为一件事，我不爽快；因为一句话，我恼羞成怒。心受到了外境所动摇，就不能像观世音菩萨一样的观自在。

观自在，这个名称多好，大家每天可以观看“自己在不在”，要在就要懂得修习，让自己时刻都处在心平气和的境界，因为，生气让自己受累，是最划不来的事。