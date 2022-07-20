谢贤与香港电影，或许是命运共同体。

潇洒有型的四哥，人到85岁，举步维艰，口齿不清，当活着只剩下等待死亡，除了嘘唏只能接受。

岁月前面，大明星也不得不低头。

谁说“港片已死！”大导演杜琪峰必会怒斥，但有时现实摆在眼前，争论不休，毫无意义。

一场颁奖礼，香港金像奖40，满满末世感，死的死，老的老，回不去的回不去。

纵使观众席上明星仍在，但风光不再，大家心照不宣。

连两代栋笃笑之王许冠文和黄子华同场，氛围也冷清尴尬，香港人这年头谁不是笑着哭。

港式喜剧，确实愈来愈难拍。许冠文仍想再战江湖？我其实认为连星爷与“子华神”都该及早收山。

人人感谢“古老板”，古天乐已替代刘德华成为影坛救世主，同场的华仔作何感想？相当耐人寻味。

林家栋是低调有心人，赢不了奖但赢尽人心，人人夸他真暖男，说“以后生仔要叫家栋”。

一些人力挺《浊水漂流》抱不平，但连男主角吴镇宇上谷德昭的节目时也承认，其实电影不够资格接受这么多荣誉，尤其是最佳电影或者最佳摄影，“证明了我们的产业链，数量不够，虽然这些诚意之作可以搭救。很多东西需要钱，我们是有愧的。”

如今的竞争，哪能与过去杜琪峰战王家卫战许鞍华等的时代相提并论？对手不强，最佳电影与最佳导演，赛果未必如外界所说的，纯粹出于补偿心理。

黑警港片，恐成绝响

陈木胜与《怒火》得大奖，宛如终极悼念。不仅是为陈导演，更为香港电影。

人走了，事已非。

作为港片主流的警匪片，未来要拍，恐怕比搞艺术片更难。《无间道》只可追忆，似《怒火》拍黑警，批判警察系统，恐怕将成绝响。

最后一击，给予肯定，天经地义。

香港去年修订电检条例，多部港片不被核准放映。有电影人发起《香港自由电影宣言》说“想大家知道自己并不孤单”。

“我们会继续企求不可能的事，就像过去那些不知天高地厚的人一样……要相信我们能带来改变，要相信我们的电影能为香港创造未来。”

拍电影，确实必须不知天高地厚。

当年新浪潮和新艺城崛起，多少靠着几分天真热血。

今年的香港金像奖颁奖礼，见到78岁“光头神探”麦嘉、76岁的“开心鬼”黄百鸣还能肩并肩，还有75岁仍然笑呵呵，仍然热血，仍在好好拍电影的许鞍华，叫人怎能不感动？