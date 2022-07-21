“刻意地去追求完美，本身就不完美…”

星云大师说：分享故事：有一位满脸愁容的人，他60多岁了，没有结过婚，到处去旅行。一位智者问他：“你到全世界去，到底在找什么？”那人说：“我想找一位完美的女人，娶她为妻。”智者问：“这么多年过去了，你找到了吗？”那人说：“我倒是碰到了一位绝对是完美的女人。”智者说：“那你为什么不能娶她为妻？”那人非常无奈地说：“因为她也在寻找一位完美的男人。”

知足

日本有一派禅宗书道在挥毫泼墨时，总留下几处败笔，意在暗示人生没有百分之百的圆满完美。更有日本东照宫的设计者因为自觉太完美，恐怕会遭天谴，故意把其中一支梁柱的雕花颠倒。佛教认为，我们这个世界是“娑婆世界”，意思是这个世界就是有缺憾的，如果没有缺憾就不能称其为“人世间”，因此，人要正视自己的不圆满，不要过度追求圆满。

人有生老病死，自然就有悲欢离合的问题。人从出生之后，高龄的祖父母身体逐渐老迈，终至死亡。当自己成长后，就要告别父母，负笈他乡读书或就业。及至稍有所成，父母也相继年老谢世。随着自己的事业成就，接着成家生儿育女，慢慢的自己也感到时日无多，无常日近，于是一生的岁月就在这悲欢离合中度过。人的一生，不管贫富贵贱，悲欢离合是公平的，都会经常遇到的。这是完美吗？不是，但我们可以知足，知足就能不枉此生。

努力

很多人为了追求完美，常常反而更不完美，为自己带来痛苦，甚至对自己失去信心，这是缺乏智慧的行为。世上那么多圣人，如佛陀智慧、福德圆满，可一样会生病，一样会受人欺侮。 或许有人会问：“那他们还是完美的人吗？”

他们的完美在于，不论在自信心或智慧方面，他们的内心都不会受到环境变动而产生烦恼，他们是具有伟大人格的人，与其追求完美，不如自我肯定，当下努力。 对于我们一般人而言，所谓的“完美”，就是我们能努力到什么程度，就努力到什么程度。不能达成目标，表示我是个普通人，所以我不会对自己失望。自己的能力如此，强求无益，但我们会努力。