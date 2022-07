余云：阿妈菜·没离开过

她随身携带那锅祖母或妈妈传下的红菜汤,经常细火慢炖也馈赠亲友,可谁又能真正品出,那艳丽浓稠的汤里隐藏多少独属主人的秘密滋味?

之一:阿妈菜

多伦多,小街像个模范社区,邻居互助友爱,疫情前每隔几个月就有聚餐,某户门前草坪上,大家各显神通奉献食物。有位七十多岁的俄罗斯裔老奶奶特别疼爱小孩,一天邀她来家里下午茶,她捧了一大锅红菜汤上门。原来她出生于中国东北,父亲早年在哈尔滨办孤儿院,上世纪60年代初中国大饥荒,14岁的她和全家人从哈尔滨出发,辗转多地抵达加拿大,以难民身份被接纳,完成学业后,在小街附近的学校教书直到退休。

晚餐时老奶奶的俄式红菜汤获得一致好评,我眼前则闪过一个14岁俄裔少女走在哈尔滨街上的样子。六十多年一步步走来,少女已成老妪,她随身携带那锅祖母或妈妈传下的红菜汤,经常细火慢炖也馈赠亲友,可谁又能真正品出,那艳丽浓稠的汤里隐藏多少独属主人的秘密滋味?

上网找红菜汤煮法。近年有记菜谱的习惯,多数是大学同学在微信群贡献的私房菜。虽然“抖音”“小红书”上烹饪视频垂手可得,大约录食谱让我有快感吧,乐此不疲。

前些日子读潘正镭的《太阳正走过半个下午》,也摘下一份炒饭食谱,来自书中散文《母亲》:“家有隔夜饭,母亲会把猪肉切成细粒,若有虾,也同样处理。还有火腿。蒜爆之后,倒入冷饭翻炒,起镬之前,添小块牛油,把炒饭放进电饭锅,撒上新爆油葱,焖焖。掀开锅盖时,香气扑鼻。”

不能以为阿妈菜里只有爱心,阿妈的家常菜能笼住儿女的胃,其实都有点小诀窍。潘家炒饭看似食材普通不难操作,殊异之处在于那“小块牛油”。头脑一亮,这“牛油”不久前也在上海作家石磊的一篇《清蒸》里见过。

作者旅居香港时请过一位保姆阿秀,阿秀煮别的菜都不行,唯独一手清蒸鲜鱼雅丽惊人,问她此技何来,说是之前的东家太太教的,再问有无秘籍,答曰并无。阿秀蒸的鱼,清、腴、活、嫩,后来作者把阿秀带回上海,亲属和好友常会点名阿秀蒸条鱼来解馋。终于阿秀回了广东梅县老家,作者只能自己下厨,无法复制阿秀手艺,却有个补救方法,拿块黄油搁在鱼身,蒸出来的鱼,大致亦清腴可口。

神奇的黄油(牛油)。如今网上可见“黄油蒜香炒饭”的帖子,可潘妈妈做法不同,是饭加料炒了再添块牛油放进电饭锅焖,独门。清蒸鱼用黄油仍未听闻,可惜作者没交代灵感源头。

阿妈菜的美味里常调着酸甜苦辣身世故事。潘正镭的《母亲》仅千字,擅炒饭的母亲在丈夫早逝后打几份工抚养儿女,皮肤病屡医不愈,只能独自跑到海边浸海水那一节,相信闻者无不动容。

读港报专栏,知道港人的“阿妈菜”大致有梅菜蒸鲩鱼、咸鱼肉饼、洋葱猪扒、萝卜焖牛腩、可乐鸡翼等,每家每户又各具特色。有位医生陆志聪写,每年父亲忌日都会回老家,祭拜后母子同食一餐饭,桌上必有一道白斩鸡,蘸料是不添咸味的葱姜汁。有读者怀疑这蘸碟如此简单佐鸡怎能美味,陆医生说,母亲手制的葱姜汁原味已足够鲜美,这道父亲所爱菜肴是父母胼手胝足几十年的见证。

之二:没离开过

新加坡,“邻居”黄嘉一WhatsApp告知他自资7000多元印制的精美诗集面世,想起曾遵其所嘱写过几百字,标题叫做《没离开过》——

读过嘉一叙说自己法国留学生活的文字《驿站·没离开过》,私以为是他写作多年,蛮高产的散文里最动人的一篇。

西方有一句谚语:“每个人都有两个国家,他原来的,还有巴黎。”(Everyone has two countries, his or her own - and France.)表达的是巴黎在他们心目中的地位。

在中文世界,大家更熟悉的是美国作家海明威的话:假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么你此后一生中不论去到哪里,巴黎都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴。

认识嘉一就快30年,或许也因为他住得离我很近,感觉他是这样一个独一无二的老友:我来来往往,归来又离去,而他,永远都在那里。

是的,主要身份是钢琴老师的嘉一有一种超常的稳定性:严肃,严谨,严格。一切有条不紊,是他最突出的性格和作风。按理说,这样的“三严”之人和“诗人”这个称号格格不入,在我们的理解中,浪漫不羁,不才是诗人最鲜明的符号么?

可是当嘉一告诉我,他如今最大的兴趣是写诗,因为写诗可以天马行空;当我知道他虽然涉猎时间不长,却什么题材都写,什么诗歌形式都试,创作数量已足够出一本诗集;当我想到,这些年来,在音乐教学之外,他不仅写散文、写剧本,如今又成了“诗人”,我一点都不感到惊奇。

无他。他在巴黎待过啊。那六年是一把钥匙。