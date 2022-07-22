“能够谨慎应酬，才会无烦恼…”

星云大师说：分享故事：作家出名之后，总是感觉忙得不亦乐乎，又感到生活很累，便去请教智者。智者就问他：“你每天在忙些什么呢？”作家答：“我一天到晚要交际应酬，要演说接受采访，同时还要写作。唉！太累了。”

智者突然打开衣柜，对作家说：“我没出家前，买了很多漂亮衣服，你都拿去吧，把它们全部穿在你的身上。”作家说：“我穿这么多衣服，漂亮是漂亮，但会感到很沉重，肯定不舒服的。”

智者笑着说：“这个道理你也懂，为什么还要来问我呢？”作家一脸茫然。智者说：“你穿自己身上的衣服已经足够了，我再给你穿更多漂亮的衣服，你也会感到不舒服。难道你不明白，你是一个作家，不是一个交际家，也不是一个演说家，你为何要扮演他们的角色呢？这不是在自找苦吃吗？”

所需

虽然每个人都忙于应酬，但所需各有不同。有的人，以应酬来联络感情；有的人，以应酬来拉拢关系；有的人，以应酬来增加名气；有的人，以应酬来扩大交际圈；有的人，以应酬来谈生意；有的人，以应酬来关说请讬；也有的人，以应酬输送利益。

不当的应酬，带来了社会浮华、敷衍、虚假、不务正业、浪费时间以及生活腐化之弊。宋代诗人陆游的《晚秋农家》中云：“老来万事懒，不独费应酬。”。老子则说：“品德高尚的人以言辞送人。”这说明了，古德因不重名利、地位，而以学识修养、道德操守与人往来，所以行事能超尘出俗、言行能不倨不谄，更不会汲汲于交际应酬。

谨慎

然而，现代社会很多人是不可能完全不应酬的，有时应酬也是一种结善缘。所以可以做到的是“谨慎应酬无懊恼”。做人、做事要谨慎，小心应酬，我们觉得什么样的人可以接触，然后再接触。如果我们不加甄别地什么人都接触，什么人都应酬，不计后果，最后可能会因为认识了不当的人，或者出现在不当的地方，会很麻烦。

最佳的应酬，去或不去，依据的还是自己的初心，如任官职者，应酬的目的是要以政绩来取得民心；国会议员以勤于服务来获得选民信任；士农工商，以品质保证、童叟无欺赢得顾客的肯定；朋友之间，以诚信、道义博得友谊；主管，以专业知识、领导能力、识才尊贤得到属下的支持；属下，以忠诚护持、努力负责来获得主管的青睐。

所以，不论什么职业、什么身份，只要自己能克尽厥职、品行端醇，即使少去应酬，也能获得正字标志的好口碑，而这不就是最好的应酬了吗？