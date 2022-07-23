“世间有一样是平等的，那就是业力…”

星云大师说：分享故事：佛陀十大弟子中，苦行色彩浓厚的大迦叶尊者，从不到富有人家托钵受供，因为他认为富贵是由于过去世懂得布施种福田所招感的果报，既然今生已富有，何必再去锦上添花呢？因此他宁可到贫穷人家去托钵，做穷人的福田，所以一直是乞贫不乞富。而另外一位弟子须菩提尊者正好相反，他觉得贫苦人家连三餐都难以温饱，何忍再去增加他们的困境，而富有人家布施少许财物却一点不为难，所以他是乞富不乞贫。

他们极端的行径被佛陀知道了，佛陀就说：“乞贫乞富，都是心不均平，尽管世间充满差别对待，但是我们的心要安住在平等法，在平等法里才能自受用、他受用。”

业力

分享一首偈：“一切众生此尽业，天人贵贱平等均；虽处善恶诸世间，无常至时无有异”；世上人和人之间存在着许多的不平等，比方说，男女不平等，贫富不平等，老少不平等，智愚不平等。像有的人吃好穿好，有的人却吃不饱穿不暖，甚至连基本的生活温饱都很辛苦。

纵然世间有诸多的不平等，但有一项是平等的，那就是业力。我们表相上看到的千差万别、贫富顺逆，都是源于每个人身口意造下的业，所带来的因缘果报。这些善业或恶业的果报，全都是自己制造出来的，所以业力也只能由自己来承受，这是人人平等的定律。如同想要有好的收成，就必须努力播种；若收成不好，必定是自己因缘不好，业力自受，怪不得别人。

“一切众生此尽业”，我们在一期生命将尽时，我们的业力，就等于月底银行要结算收支，业等于储存在电脑里面的档案，善恶都是自己输入的。“天人贵贱平等均”的意思是，不论我们是什么人，在业力之前都是平等的，都要承受业的果报。

行直

“虽处善恶诸世间，无常至时无有异”，我们身处在是非、善恶、好坏的世间，遭受的种种待遇，都不必怨天尤人，也不要感叹时运不济，因为改变命运不能靠别人，而是自己的责任。善恶在现时看似有差异，但是等无常一来，每个人都依着自己的业力而受报，你我都没有差异，无论贫富贵贱，都是平等的，没有谁能置身于业力之外，同样都要承受业力的果报。

如果我们都能明白因缘果报的道理，自然能超越世间的差别对待，人与人之间自然和合无诤。所以经上有句话说：“心平何劳持戒，行直何用修禅！”