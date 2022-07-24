“植物的重要性，比许多人想象中还大…”

星云大师说：分享信息：台湾宜兰大学生物资源学院副院长邬家琪分享，一般人若有机会，可以打造一个家庭菜园，种植有机蔬果以疗癒身心。许多人平常就喜欢利用自家阳台、屋顶种植一些可食用植物，他表示，有很多生菜品种其实容易种植，加点巧思，善用颜色配对，这样的家庭菜园，不但可以吃到亲手栽种的农产品，也有很好的观赏价值。

自己种的蔬果提供食用，可补充身体所需养分；美丽的花卉植栽景观，也会让我们感到赏心悦目而净化心灵。从生理或心理上，蔬果花卉植栽皆能提供人类心灵的养分。换句话说，园艺使得身体和心理同时获得疗癒，也因此让我们的生活更健康和幸福。

安抚

一般人对植物的认识，不外是花草树木能美化环境，蔬菜水果能食用，提供身体所需的各种营养和维生素；事实上，植物的重要性与运作方式之庞杂远超过人们的想象！

植物是地球上数量最多的有机体，也是细菌之外，所有生命的先驱者。在植物（生产者）、动物（消费者）、细菌真菌（分解者）三者环环相扣的生物圈里，植物除了提供食物，更能吸收太阳能，行光合作用，提供给我们呼吸所需的燃料——醣类、氧气及消耗大量的二氧化碳，来平衡地球的温度。

花草树木将大自然妆点得缤纷多彩，让人怡情养性，根据科学研究分析，树木所含芬多精的成份，能令人神清气爽，具有安抚烦躁身心的作用。

净化

实际上，植物对人类与地球最大的贡献，除了提供食物之外，应是净化空气和水土保持。尤其是森林，由于有森林的存在，大量的树叶行光合作用，吸收空气中的二氧化碳，并吐出氧气，才能维持人类与动物的生命。而且浓密森林的根、地下茎及其它部位，能将雨水吸收保存，调节水量，保育土壤，防止洪水的爆发和河川的干涸。

由此可知，植物本身的存在就具有极为重要的价值，但是又有多少人意识到生态破坏对人类的影响有多严重？历代以来，对森林的滥砍滥伐，烧毁破坏的例子屡见不鲜，人类对物质欲望的膨胀，森林资源遭到空前的掠夺。

根据美国资料显示，因为森林被过度砍伐，上千种动植物已经在地球上消失。我们都可以从在家里种植，了解植物在地球的重要性。一个健康、免受大量污染的地球人人向往，这种观念的建立，要从人心慢慢体会和领悟开始。