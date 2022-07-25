点智慧：植物的亲冤家

“植物与人的情绪也会相互影响…”

星云大师说：分享信息：植物之间也有亲家和冤家。实验证明：情投意合的植物为伍，会相得益彰。像洋葱与萝卜就是好友，它们散发出的气味可以驱逐彼此的害虫。大豆喜与蓖麻为邻，因蓖麻的气味能使危害大豆的金龟子避而远之。

玉米和碗豆合作，两者生长健壮，互惠互利。葡萄园里种上紫罗兰，彼此能够友好相处，结出的葡萄香味更浓。檫树和杉树种在一块，能够互避其短，互惠其长，有利于双方健康生息和改良土壤。

有些植物却是冤家。卷心菜（也有人称包心菜）和芥菜是仇敌，相处后两败俱伤。水仙和铃兰休想为邻，长在一起会同归于尽。白花草、木樨与小麦、玉米、向日葵共同生活，会使小麦等作物一无所获。甘蓝头和芹菜、黄瓜和西红柿、荞麦和玉米、高粱和芝麻等，都是冤家对头。

榴梿

植物与人的情绪也会相互影响，产生互动。佛陀于拘尸那罗城外将入涅槃时，其卧床四边各有同根娑罗树一双，每边一双树的一株树，都因悲伤而惨然变白，枝叶、花果、树干都爆裂坠落，逐渐枯萎，另一株则尚存，这些树也因此被称为四枯四荣树，或非枯非荣树。

有水果王之称的榴梿，大而厚重，一不小心被砸到准会头破血流。所以榴梿自行落地时都会选在晚上，以免砸到白天的行人，可见植物也有体贴、爱护人的心。

爱护

科学家研究，也证明一棵树受到害虫侵袭后，会发出受伤的讯息，并告诉还没受伤的植物，请它们做好防范措施。在《植物之谜》这本书中记载，美国东北部有一大片橡树林，有一年森林大害虫舞毒蛾大肆侵略，把一千万英亩的橡树叶子啃得精光。可是第二年这里的舞毒蛾突然销声匿迹，新长出的橡树叶子则生机盎然，苍翠茂盛。森林科学家讶异，因为舞毒蛾是极难扑灭的害虫，而且舞毒蛾为害以来，当地并没有施用杀虫药剂，也没派人捕捉，怎会自行消失呢？

把橡树叶拿去分析，科学家发现惊人秘密：被舞毒蛾咬过的橡树叶里，增加了大量的单宁酸成份，而单宁酸就是害虫的致命武器！后来的植物学家也在枫树、柳树等其他植物叶子中，发现酚醛、树脂等抵抗害虫的化学物质。由此可知植物有自卫能力，它们在遭到昆虫或其他动物侵害时，会作出自卫反应。

我们应该将每一种生物，包括植物视作一个小宇宙，也就是由一大群能自我繁衍，而且小得不能再小，又多如满天星的细胞所组成的微小世界。珍惜生命，爱护植物，也是我们处世必要的观念。