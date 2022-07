继续聊聊辛波丝卡书话。写米沃什那篇,英译本是“Nervousness”(紧张),简中版是《羞怯》,文章起首这样翻译:“关于在《选读书籍清单》中米沃什的一首诗歌,米沃什的诗歌所有人习惯于当作必读的作品,这首诗歌就是如此。所以这里我不会谈诗。”——什么意思???——让我误入语意的迷雾中。英译本里是这样的:“Czeslaw Milosz's poetry in Non-required Reading? This is required reading, after all, for anyone in the habit of thinking now and then - or at least it should be. So I won't talk about his poetry here.”(在“非必读”专栏谈论米沃什的诗歌?他的诗歌当然是必读的,对于任何一个惯于不时思考的人来说——或者至少应该是必读的。所以我不会在这里谈论他的诗歌。)