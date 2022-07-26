“只为解决找方法，不为责任找借口…”

星云大师说：分享故事：信徒对智者说：“生活中太多的不确定经常让我感到无助。”智者说：“不确定正是生活的精彩之处，去参与、体验和感受就好了。”信徒说：“可是，我只想无风无浪平静过生活，但总是不能如愿。”

智者说：“人生变幻莫测，而且不能预演，一旦开始，不管你喜不喜欢，都要身置其中。而这期间所有的不确定，才是人生大戏的精华之处，难道说你只想在台上干坐着等待谢幕吗？”信徒说：“那倒也不是，我就是觉得，周围一切都不尽人意。”

智者说：“一般人常犯的错误是，把人生大戏的故事脉络和情节，要么寄托他人，要么寄托明天，忘了自己才是主角，而今天才是最重要的一幕。”信徒说：“嗯，那要具体怎么做才好呢？”

智者笑着说：“很简单，我们对未来不做过高的预期，对现状不生任何抱怨，对过往不存半点遗憾。面对突如其来的问题，只为解决找方法，不为责任找借口。别忘了，你才是你的人生唯一主角，不要怯场。”

信徒说：“就这么演下去吗？”智者说：“是，过程中要正直做人、大胆做事、看淡成败。至于生活给我们什么样的回报，都要欣然接受，把关注点放在修正自己的思想和行为。”信徒说：“是的，听您的一席话，我对未来的不确定，没有那么担忧了。”

打拼

面对未来的不确定，我们可以做到：

一、耐力强：我们的身体，有时候因为种种因素难免会感到劳累，重要的是我们要在心理上自我训练，要不感觉到苦。这就好比平常走路走惯了，自然在面对挑战时，能走得远、走得久。

二、勇气足：福建歌中有句经典歌词：“三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢”。果敢和勇气是通往成功的桥梁，对于自己的行为，不要存有侥幸，能夠勇于承担，进而找出解決问题的办法，这才是智者之举。

三、眼光远：凡是眼界狭隘之人，看待事物都有其局限性，也容易为了小挫折就萎靡不振。当我们还在为局势的发展、关于自己要做什么举棋不定时，最重要就是告诉自己把眼光放远，定好中、长期目标，而且目标设定不要好高骛远，这样就有往前冲的魄力。