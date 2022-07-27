点智慧：心急 ·觅心

“觅心了不可得，照顾念头…”

星云大师说：分享故事：游客进山要拜访大师，他一心要在太阳下山前赶到，因此脚步匆忙。眼看太阳就要下山，他加快脚步闷头赶路，却没注意脚下，就被一块石头绊倒，额头流血，脚也扭了，只得一瘸一拐继续往山上赶，可比之前要慢很多，星星挂满夜空时，才到寺庙前，寺庙却已关上门，看门看他情况如此，赶快接他入寺。

见到大师后，游客连连抱怨，说山上阶梯太陡，乱石太多，害自己摔了一跤，也说太阳下山太快了，自己多么努力赶路也来不及。大师听着旅人抱怨，只是微笑地说了一句：“明天，寺庙的门会照常打开，你的心太急了。”

安心

再分享故事：二祖慧可禅师对达摩说：“我的心不安宁，请帮我安心。”达摩说：“你把心拿出来吧，我帮你安。”慧可沉默好久，说：“觅心了不可得，找也找不到。”达摩说：“好了，那我已经把你的心安好了。”达摩的意思是说，连心都不存在，还有什么安宁不安宁的问题呢？一般人最常感受到种种心境的出现，当然很难接受心不存在这件事。

其实，达摩要慧可把心找来，实际上没有心这个东西，那只是念头的起伏：前念灭、后念起，念头不断起灭。人的心没头没尾，也没有痕迹，无处可觅，我们有的只是杂念而已，是一团烦恼心，如心急、心害怕等自我中心的组合，如果我们能发现这个事实，实际上也就明白了，只要能把那些不好的念头打碎，终于发现心了不可得；这一种无心可安的境界，才叫安心。

当下

古往今来，无数人败在了急切和冲动上，君不见郑灵公因做事嬉戏，让一碗鼋羹（比喻精美的东西）丧生于姬宋手中；吴三桂因陈圆圆，一怒而千古留骂名。心急永远吃不了热豆腐，遇事不知道缓一缓，一味凭直觉，最终很容易会一败涂地，遍体鳞伤。正如曾国藩所言：“耐得千事烦，收得一心清”，能够真正做到耐烦的人，可以掌控自己的杂念妄想，消融烦恼，保持温和平静。

心像僮仆，受到客尘的驱使，向外攀逐，产生种种的烦恼，这些都能蒙蔽我们的智慧，束缚我们的心灵，使我们的智慧失去清明，使我们的心灵不得自在。如何转心的仆役为主人，就看我们如何下功夫了。

关键就在，在生活中，我们要实实在在的活在当下的这一秒钟，不担心下一秒会怎么样，像这种活在当下的心理，就是最积极、能心安的态度。