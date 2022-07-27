我们这段人生就像一面海，任何一个波折到最后都只是在成就着，人生汪洋的壮阔。

刚过去的周末，接连两日分别参与两项活动，皆与阅读相关，且无独有偶，都让我想起之前不同时期的两篇专栏文字。

先是上周五由南大文图学会举办的“文图学节”线上讲座。文图学会由衣若K芬教授发起，数年前与衣教授有一次同台的机会，还记得衣教授聊了有关后真实（Post-truth）的课题，我听了颇感兴趣，之后有感而发写了一篇专栏《真实的孤独后真实的雪》。

隔一日在播客节目《阅阅一室》的两周年庆祝活动上，播客主人请我们分享一句印象深刻的经典语录。《阅阅一室》是本地的中文播客，内容集中介绍中文书籍阅读，播主二人皆为我的老友，他们坚持不懈，在业余时间积极推广中文阅读，实属难得。他们邀我参与节目周年庆，自当鼎力支持。由于没事先准备，一时间竟想不到有哪些难忘的语录可分享，只记起曾经听过的一句话，依稀是“this too shall pass”（一切终将过去）。那已是好些年前了，在网上观看南传佛教比丘阿姜布拉姆（Ajahn Brahm）的说法视频，从中听来的。

阿姜布拉姆出生于英国伦敦，俗名Peter Betts，曾在剑桥大学攻读理论物理，毕业后因缘际会到了泰国并出了家。多年来他总以轻松幽默的语句，搭配精彩的小故事，以浅显易懂的内容来弘扬佛法，而“this too shall pass”正是其中一个他曾娓娓道来的寓言故事。

这则小寓言，虽然不是佛教典故，却契合佛学无常的观念。我曾在早期的一篇专栏《我们都是会过去的》分享过。话说古时候，所罗门王梦见仙人赐他一句话，可让世人一生受用，荣辱不惊。无奈醒来后所罗门王把语句给忘了。他找来全国智者，命他们把语句想出来，并镌刻在指环上，以便时刻佩戴，不再遗忘。正当智者深感苦恼不已，名不见经传的村野老耄及时出现，说他知道答案，而那就是：一切终将过去。

这世间，任何会到来的，必定也会过去。这一来一去的观念，不时都会出现在我文字里头，足见对我影响之深。凑巧的是，近来刚书面回复了一份采访提问，有一题问说在成长道路上总会出现起伏与波折，年轻读者可如何去面对，不知我有何建议。在动笔回复时，脑海浮现了来去二字，于是写道：

“生活中必定有好的也有不好的，我们总习惯于拥抱美好排斥不好。其实波折起伏并无好坏，那只是生活过程中因缘和合的结果，波折会来波折也会过去；波折来了，我们坦然接受面对，波折过去了，我们欣然将它放下。我们这段人生就像一面海，任何一个波折到最后都只是在成就着，人生汪洋的壮阔。”

世人常说岁月无情，滔滔流逝不断带走太多人们难以割舍的东西，总想极力挽留却实则什么都留不住。双手紧握不放，终究也捉不牢时间的水流。我们在时间的河里，学会目送一切来来又去去。当我们回望曾经的起起落落，仿佛看着无关痛痒的他人故事，彼一时的撕心裂肺，不知不觉已化作此一时的鸡毛蒜皮。岁月不舍昼夜冲刷流淌，总能把一切跌宕挫折打磨抚平，变得模糊朦胧，变得船过水无痕。若真是如此，到最后我们的人生状态终将回归圆融而平静，那不也是很好的？

岁月或许真的无情，让我们无从永恒留住心心念念的美满幸福；然岁月也同时会带走人生道路上不堪的悲伤苦楚，让你我逐渐释然坦然，学会微笑面对曾经种种。看来，岁月还是有情的。