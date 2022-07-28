“大热天养生，在于一个清字…”

星云大师说：分享信息：7月22日是二十四节气中的大暑，称它“大”，因为它比之前的小暑还热，是一年中最酷热的节气，人们甚至以“流汗不可挥”来形容。俗话说“小暑不算热，大暑三伏天”，再如民谚“小暑交大暑，热得无处躲”、“小暑大暑，上蒸下煮”、“小暑不见日头，大暑晒开石头”，都形象地描述了大暑的炎热。处在赤道的新马一带，在这个时候也出现天气酷热的现象。

古人以诗词描写炎炎夏日的感受。南宋陆游《苦热》诗中写道：“万瓦鳞鳞若火龙，日车不动汗珠融。”宋代梅尧臣的《和蔡仲谋苦热》 诗中也写道：“大热曝万物，万物不可逃。燥者欲出火，液者欲流膏。飞鸟厌其羽，走兽厌其毛。”

因此，古人想出了各种消暑妙招，比如吃冰。冬天凿冰，将冰块搬进地窖储藏，夏天取出，做成冰饮或直接放在家中，用于降温。除了吃冰，古人还会制作各种解暑“饮料”。北宋画家张择端的《清明上河图》中有卖“香饮子”的店面，宋代孟元老的《东京梦华录》中有“冰雪冷元子”、“甘草冰雪凉水”等冰食。

历法

中国传统的历法，不仅是民用历书的编排，还包含了太阳、月亮、星斗位置的求算，以及日蚀、月蚀的预报等天文内容，这也是后来天文学发展的重要参考资料之一。历法既然是“以授民时”之用，能表征季节冷暖变化的“节气”就相当重要了。节气是将地球绕着太阳公转的轨道划分成二十四份，平均为十五天。二十四节气依其名称含义，可分为四种：一、表征四季的有立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至；二、表征冷暖程度的有小暑、大暑、处暑（8月23日就进入处暑）、小寒、大寒；三、表征雨水量多寡的有雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪，以及四、与农事相关的有惊蜇、清明、小满、芒种。此即是历法配合生活和农事生产的一大特点。

清热

天气非常炎热，我们如何做到养生呢？归纳起来，就是一个“清”字：

一、心要清：所谓“心静自然凉”，就是精神上要清静下来。酷暑炎热，人体容易闷热不安和困倦烦躁。所以首先要使自己平静下来，神清气和切忌火暴脾气，避免因燥生热，要防止心火内生，这样人体才不容易上火，头脑才会清醒。

二、清热解暑：热天的饮食应以清淡质软、易于消化为主，少吃辛辣上火之物。清淡饮食能清热、防暑、敛汗、补液，还能增进食欲。多吃新鲜蔬菜瓜果，既可满足所需营养，又可预防中暑。主食以稀为宜，如粥类等。还可适当饮些清凉饮料，如酸梅汤、菊花茶等。但冷饮要适度，不可偏嗜寒凉之品，否则会伤阳而损身。