“有恩报恩、欠债还债…”

星云大师说：分享信息：明天是农历七月初一，很多佛教寺院会举办法会，让信众报名，超度祖先、冤亲债主等有缘众生，借此报答恩情、还清债务，也为自己积福消灾。但很少人会问，信众为什么要做超度法事？哪些对象需要超度？

佛说“人生酬业”，业力牵引众生来到世间，有恩报恩、欠债还债。《红楼梦》有段话：“为官的，家业凋零；富贵的，金银散尽；有恩的，死里逃生；无情的，分明报应。欠命的，命已还；欠泪的，泪已尽……”

佛教相信，当人生走到终点时，根据一生的善恶业力，决定下辈子去向，这就是六道轮回。六道就是天道、人道、修罗道、地狱、饿鬼和畜生。人死之后，除了福业特别大的人立即上生六欲天，罪业特别重的人立即坠地狱，至于一般人，死了之后有49日的缓冲期，等待业缘成熟，依据善恶大小投道。

在这期间，如有家属以供养三宝及斋僧布施的功德为之回向超度，亡者便会由于善业功德的感应而得到超生，促成其生于善道（天、人、阿修罗），避免坠入三恶道（地狱、饿鬼、畜生）。

果报

人到底到世间干什么？佛教的说法是，一切众生在六道轮回，是来酬偿业报的。我们过去生中造的善业，这一生来享福；过去生中造的不善业，这一生来受罪，这就是“人生酬业”。过去的因，现在受果报，这不是人生的目的，人生要以此为目的，那就可悲，为什么？因为每况愈下。所以人生在世最重要的是接受教育。接受怎么样的教育？我们看看这个社会，大部分人每天追求财富，天天想发财，忙得不亦乐乎，这个目的不是真的，为什么不是真的？因为纵然我们有再多财产，死后全部都要给别人，如果人生以这个为目标，那是愚痴。

开悟

人所以异于禽兽，只是接受圣贤教育而已。圣贤的教育帮助我们破迷开悟，提升自己的境界，这个目的才是正确的。从佛教的角度来看，我们这一生在人道，来生提升到天道，从天道提升到超越轮回、超越三界，这个目的才纯正。

人生的意义何在？意义就是要和一切众生和睦相处。我们在一生当中，心里面对一切人、一切众生要没有丝毫怨恨的念头。但很多人会问，世间的恩怨情仇，如何说放下就放下？所以我们必须要有相当的觉悟，才有能力化敌为友。我们要常自问：人生的价值何在？经里已经明确指出，人生真正的价值，就是在“弘法利生”，这是真实的功德，不会随我们死亡而消灭。

所谓是“生不带来，死不带去”，聪明人要为带得去的而努力。“弘法利生”的功德可以带得去的，由此可知，人生在世要做好事善事，一定要知道——种善因得善果，造恶业必定有恶报。