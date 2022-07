最近浏览网页新闻时,发现“心蚶一暖”已成为日常用词。

蚶,在小国尚未成为富裕国家之前,曾是家家户户的平民补品,不管是用热水烫熟即食,或腌制成盐水辣蚶,或成为炒粿条、叻沙等本土美食的佐料,其鲜甜软嫩的味道都是中年以上人士舌尖上的记忆吧。两年前,“蚶”物被妙借,成为“warms the cockles of our hearts”的本土意译:“ 心蚶一暖”。可谓神来之笔,令人莞尔。