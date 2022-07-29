链，用来束缚事物，也累及人心。人的一生，不都被各种隐形链条强力左右？

我小时候常读连环图，不知不觉中，它的画面撑大了我的知识面。我从战争或名人故事里知道了不同朝代官帽形状的差异；明白了春秋战国王侯公卿宴客时人人席地而坐的古礼；见识了将帅武夫手中的各式兵器，十八般武艺刀剑斧钺各显神威……但连环图里有个经常出现的空间，让人心情沉重——那座大牢，也彰显公理，也匿藏冤屈。牢狱的画面一出现，犯人脖子上通常架着一副方形枷锁，远比今日套在狗脖子上的锥形头套叫人触目惊心。

公仔书里的囚犯，多是义胆忠肝的江湖汉子，遭小人谗言佞语陷害而囚困大牢。他们的造型相当一致，披头散发，手脚扣着的链条，粗且沉，望着便生出千斤重压的感觉。那副镣链，搭配脖子上的方形枷锁，插翅难飞啊。雨天缩身于板床上，手捧小人书，连环图粗糙的纸面透着牢狱的冷凉。犯人身上的铁镣，叫锒铛，被它扣上，自由就失身了。我初识“链”，全无好感。

童年的某个清早，我的同桌一到校便掀起衣裤，向我展示他一身横七竖八的鞭痕。事由于他爹发现小子连续翘课数日，发了飙，用他家绑狗的铁链把他赤裸地捆在大树，鞭得他呼天抢地。其实他受刑那刻我出门买火炭路过，不小心目睹了他的磨难。

链，用来束缚事物，也累及人心。人的一生，不都被各种隐形链条强力左右？一如久困的囚笼鸡突然被放到空地上，它走失的自由意识还没返魂，是不会立即远走高飞的。束缚久了，便心感麻木，忘了身心虽被缠着，其实尚有些许挪移的活动空间，但许多人就此裹足不前，积了一辈子的怨。

开窍以后我才明白，“链”也不全然是困人手足的魔鬼。它也具备串联功能，让世间万物形成命运共同体，显示正能量——供应链，洗刷了铁链虽环环相扣却钳制着个体自由的负面形象，让一环接一环的铁扣无限辐射延伸，迅速链接了彼此相依互靠的命运。凭借这张密集的血脉网，输送各种与你我相关的生命养料。近年冠状病毒肆虐全球，为了保全众生性命，种种阻断措施一出街，人间顿失光彩。大小链条被熔断了，人们才深切感知这是个环环相扣的世界，人存于世，谁也缺不了谁。

链，维系着物种的共生关系。一物克一物，自然界大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的生态，是典型的食物链。人的世界，也呈现一物治一物的状态。我们在潜移默化中认知成长：儿童斗兽棋里虎克狼，狼克狗，狗克猫，猫克鼠的游戏规则，所散播的也是食物链意识。植物是草食动物的食物，草食动物是肉食动物的口粮。老鹰吃蛇，蛇吃蛙，蛙吃蝗虫，蝗虫吃作物……生物界因这链条而残酷地平衡着，繁衍不息。

几年前，“鄙视链”一词闪亮登场，用来串联人类厚积千年的鄙视心态。比如：甲城瞧不起乙市、乙市睥睨丙地；科技人蔑视经济人，理科唱衰文科……鄙视链似青苔，阴湿里遍地蔓延，这是人性中斩除不掉的孽根，你我皆然。

社会凸显的鄙视链现象，源于内心深处挥之不去的攀比心理。两千年前，魏文帝曹丕《典论论文》开篇那句“文人相轻，自古而然”，算是古版1.0鄙视链。在人工智能任性颠覆的信息时代，“链”也跟着复杂起来。人工智能催生了“区块链”，专家们在镜头前侃侃而谈、舌灿莲花，智商一百如你我，听着依然满天神佛，百般无奈慨叹无以入其堂奥。区块链难懂，毕竟还标示着正能量，不似传播链在阴暗处发冷箭，叫人咬牙切齿。时下失序的传播链，具有秒杀对手的能耐，无解方。

链，成了信息社会抢手的热词，冷链、信息链、感染链、防疫链、产业链，天天亮相眼前，“链”的构词能力越来越强。许多科技公司纷纷垂青“链”字，以它作为公司名字，显示了从未有过的霸气，试图以链的四通八达，确立它的企业江山。人工智能带来了便利，人们的坏心眼仿佛伊蚊找到了积水的滋生温床。诈骗案层出不穷，花样无奇不有，或冒充衙门官员，或广发短信钓鱼，或布置银行假热线，一瞬间把饱学之士和升斗小民的血汗钱洗劫一空。都因这个那个“链接”，让心防轻易失守。这“链”，成了千夫所指的恶标签。