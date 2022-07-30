“鬼与归恰好谐音…”

星云大师说：分享信息：今天（7月29日）是壬寅年七月初一，七月俗称鬼月，即民间信仰所谓鬼门开的日子，要追溯鬼月的思想源头，可追朔到距离现在已有逾3000多年的上古商周时期。在那时候每到七月，天子便会祭祀祖庙，表达对祖先的敬意，而民众也相信人死后会回到祖先的身边。这种对祖先的崇敬是美德，《礼记》中也特别强调这种孝道的精神，这种思想到了汉代，便慢慢转变成为民间的习俗。

汉文化的民间信仰认为，人死后就是要回归来处，而鬼与归恰好谐音，因此到了阴间的人类就变成了鬼，一年之中的中元节则是敬鬼的日子。因为阳间的人只有在中元节才能与阴间互动，亡者也只有此时能回到阳间探视亲人、享用供养，所以人们都在此时祭祀和感恩祖先，中元便成为祭祖大节日。但因为人们害怕无主孤魂来骚扰，所以也会举行各式祭仪，来普度游散的孤魂野鬼。

不宜

认为七月鬼月诸事不宜的想法，其实是心理因素；七，本来是个好数字（七在中国的数字当中是一个奇数：七巧、七星、七彩），但因民间牵强附会，大家七嘴八舌，搞得一般社会大众到了七月反而“七上八下”，认为诸事不宜。其实，大家不妨看看，就算是中国其他非汉民族的地区，既没有鬼月的传说，也就没有这些禁忌了。

其实，佛教讲“日日是好日，月月是好月”，应该在七月成办的事什么都可以去做，实在不必为了无稽之谈而自乱生活步调，甚至因为疑神疑鬼，这个不行，那个不能，让心灵和行为都像是着魔似的，这才是真正的“鬼门不开自己开”，徒受罪。

孝顺

从精神层面来看，汉民族在中元节祭祀祖先，是对祖先感恩的表现，而佛教的盂兰盆节也是孝顺的表征，所以佛教徒称农历七月为教孝月，而佛教也有许多感人的孝道经典，如有名的《地藏经》、《盂兰盆经》、《父母恩重难报经》，就是阐扬孝道的经典。其他的三藏十二部中，也经常可以看到孝亲思想。然而，孝顺父母，最好是在父母生前，子女平常就该多关心父母，不要等到父母百年后，才想到要供养超度，那便是轻重颠倒了。