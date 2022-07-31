“广结缘，众缘和…”

星云大师说：大众化性格，是一个领导者不可或缺的要件，尤其与人共处时，有的人不习惯施些口惠，隔阂、误会、猜忌就会产生；如何让下属坦诚诉说他的需要，仔细听他的建议，认真考虑他的要求，这是主管须用心的。

有人说读书不达世务是腐儒，不体圣言是呆汉，不懂求进步，只固守己见排拒他人，终究会被团体、社会所淘汰。人我相处在于彼此快乐，如此才能安心，站在对方的立场“体贴”一下，不以情绪待之，这其实也应和了“世事如同棋一局，有远见者胜”的观念。

对于一般人而言，每个人都有自己的性格，除了性格以外，还有各自的情绪，喜怒哀乐；如果自己任性，常常控制不了情绪，得罪身边的朋友、同事，众人不喜欢，那样的人就会变得孤独，为人舍弃和批评，实在可惜！

接受

一生中，只要别人有求，在不妨碍他人、不违背做人原则下，我（指星云大师）不曾拒绝过，为满信众的愿，再忙我也抽空去家庭普照；有人问我，为什么大家都喜欢亲近我？其实很简单，人与人相处，都希望自己能受尊重。用语言、态度、眼神、举止去侵犯人或欺侮人，都是我不允许的，所以跟我在一起的人，没有被奚落感，没有被排斥感。

一个“众”字，为何重要？在团体的重要性显著，例如：没有士农工商的供给，我们衣食住行哪里来？如果没有父母、师长、亲朋好友，我一个孤独的人，会有人煮饭给我吃吗？会有人帮忙我照顾家庭吗？而如果能了解“众”的意义和价值，那么我们需要有众，我们就要对他们尊敬和包容，我们就要对他们服务，我们就要让他们接受我。

争执

佛经里形容十八层地狱，其中有一层叫“孤独地狱”。你不在众中，独自孤独，就如身处地狱；你跟大众生气，你与大众不和，古怪、闹情绪，关门闭户时，你不觉得好像处在地狱一样吗？所以就要反省一下自己，对自己宣战：要有众，要有团队，要有朋友，要有不舍弃一个众生的心；如果能感觉到自己在众中，能够和谐相处，才能为人接受。

当然，处众必然会遇到因看法不同而有争执，我们可切记，如发生口角、争论时，最多“一回合”，不要老是争吵不休，不要让争吵破坏了彼此的和谐。我们和他人谈话时，也要记得面带笑容，态度亲切，让人有如沐春风的感觉。