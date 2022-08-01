“要与不要，要又要要多少…”

星云大师说：分享故事：住在城里的人，想到乡间从事农业生产。一天他特地跑到田野里去参观，看见一亩田里种着麦子，长得非常茂盛，就问农民是用什么法子把麦子种得这样好？农民答：“方法很简单，只要把泥土掘松，再加上肥料、粪水等，就可以有所收成。”

城里人听后就依法耕种，他把泥土翻松刬平，再加上粪水，就只差把种子撒下去。这时，他考虑到下田时，自己的脚踏在田里会把泥土踏硬，麦子就不容易发芽生长，心想：“我可以坐在一张床上，叫人抬着，自己在上面撒播种子，那就不会把田里泥土踏硬。”

于是，他雇来四个人，每人擎起床的一脚，抬着他到田里去播种。由于他不知道本来两只脚，现在却变成八只脚，还加上一张床的重量，田里的泥土，就真的踏得很结实了。

智者知道这件事情，就感叹地说：“这好比我们在心地种福田，应该生出善芽，修行的人起初也非常谨慎，但是后来为法所囚所执，反而不得法了，这样善芽要怎么生长呢？”

观念

现在有些人，因为世间不太平，有战争又有瘟疫，到处祈求心灵平安，拜这个拜那个，求了佛珠再要符咒，结果搞得自己过度迷信。古往今来，过度迷信的行为，如同绳索，把我们的手脚捆绑起来，无法动弹；过度迷信的行为，如同乌云，使我们生活笼罩在阴影之中，无法见到光明。许多禁忌迷信，影响我们命运之钜可见一斑。

在各种信仰中，正信的宗教给人的力量最大，对正信宗教一旦产生信仰，我们就会有正见，所谓正见就是正确的见解、正确的观念。正确观念的建立对于我们个人的修身立业、社会的繁荣进步、世界的和平安乐，都有非常重要关系。譬如有人认为人不自私就天诛地灭，因而一生自私自利，贪心缺德；有人不信因果，伤天害理，无恶不作；然而有些人凡事反求诸己，遇责不瞋，发愤图强，改变别人对他原有的印象；有些人乐观进取，遇到任何不幸的打击，都能从困难中找到奋斗的途径，从哀伤中体会生命的喜悦。

由于观念的不同，造成个人的命运有如天壤之别；这不会是到处烧香求神拜佛就能得来的，重点是建立起自己的正见观，然后改变行为。

有度

而在生活中，我们做事也要有原则，不要过犹而不及。有的人在金钱面前，他有“要与不要，要又要要多少”的斟酌，因为他有原则；有的人在名利之前，他有“就与不就，就又要就多少”的考量，因为他有原则。

一个人在社会上，会为人所称道，大都是在他应世时，能考虑到自己的人格、道德的原则；考虑到他与社会、他与别人的原则；考虑到是非善恶的原则，做到恰到好处不过分。

所以我们都应该自问：自己做人处事有度、有原则呢？世间做人，有时就要方便一些，有时则要坚持原则。过分的方便就会不能入流；过分执着不当的原则，不合情也不合理，也是顽固。