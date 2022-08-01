食香味

2019年3月，中环出现了一家主打黎巴嫩菜的新餐馆，纳入我所钟爱的饮食饭堂名单中。

店名Shahrazad出自阿拉伯民间故事集《一千零一夜》的叙述者和人物雪赫拉莎德。雪赫拉莎德乃是波斯帝国大臣之女，她见国王山鲁亚尔恼恨妻子不贞，每两日娶杀一少女，为拯救国人，于是自愿嫁给国王，每夜为他讲一精彩故事至天亮，共讲一千零一夜，最终感化他不再恣意屠杀。雪赫拉莎德在阿拉伯文中作Scheherazade，在巴格达古伊斯兰书志学家奈迪木（Ibn al-Nadim，?-990）手中则写成Shahrazad，代表了智貌双全。

在我看来，同名餐馆也是智貌双全。原本餐馆的布置充满了中东色彩格调，已是引人入胜，然而去年毅然重新装修，突出了梦幻蓝的主色调，绚丽令人陶醉，兼且大刀阔斧将先前庞杂的菜式从餐牌上剔除，专注保留和发扬黎巴嫩菜传统，把熟客饕客一一召唤回来，济济一堂。

说到这种种变革，就不能不提Mohamed Hegazy了。他生于埃及，入行离乡去了杜拜，先后在包括香格里拉的数家酒店掌厨七年。接着转往澳门银河担任主厨，度过第二个七年时光。2016年，他应聘到香港，出任国泰航空经理。2021年4月，正式成为Shahrazad的烹饪总监，启动改革。

眼见餐馆在严峻疫情中抖擞奋发，充满新气象，我忍不住对他说：“其实最开心的是顾客我们。”

回到餐桌上，以烤面饼沾着混伴初榨橄榄油、大蒜和芝麻酱的鹰嘴豆泥（Hummus）吃，是必不可少的开胃菜。

主菜方面，像“炉烤鸡肉马铃薯”（Faroj Bil Batata）、“烤羊肉丸”（Grilled Lamb Kofta），我都吃得津津有味，但最喜欢的仍是“香蒜番茄四季豆炖牛肉”（Lahma Bi Fasolia）和“烩羊膝”（Lamb Shank）。

“香蒜番茄四季豆炖牛肉”的首要食材用美国农业部八级制下最高级别的“极佳”（prime）安格斯牛肉，将之切丁，与洋葱、四季豆于番茄汁中拌炒，然后炖煮12小时。另将Vermicelli细面条用橄榄油炒黄，和牛油、菜汤、帕斯马蒂米一并放入电锅烹煮，上桌前以黑胡椒粉和白胡椒粉拌匀。牛肉块少脂肪，肉质软嫩甜美，而面条米饭则散发浓郁油香，两者搭配合宜，相得益彰。

“烩羊膝”可说是Shahrazad的镇店之宝。羊肉来自澳大利亚农场12个月大的小羊，先入热锅微煎一番。另将蒜头、洋葱炒香，加入新鲜番茄汁、迷迭香，白腰豆以及羊膝，低温慢煮6至8小时。烩羊膝起锅上桌，我取了叉子轻轻一碰，羊肉立刻与羊骨分离，软如丝绒，入口即化，仿佛无须齿颊，直接到胃。