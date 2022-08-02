“有所期待，就容易被外境牵着走…”

星云大师说：分享故事：一个人得了癞病，全身长满恶疮，溃烂流脓，苦不堪言。一天，他经过一处长满茅草芦荻的园林，被草尖所刺，痛彻心肺，于是生起嗔恨心，对着园林破口大骂。佛陀正好经过，看到这个情景，对弟子说：“你们觉得这个人的行为是不是很愚痴可笑？”

弟子答：“草木本无心，怎么可以因为身体的病痛而迁怒这些花草树木呢？”佛陀说：“是的，这人因为身体上的病痛而起嗔恨心，说明他不只是身体上有病，就是他的心也病得不轻。”

佛陀接着又说：“有一些人见到美色，闻到香味，听到好话，尝到甜的滋味，心里就起贪着；相反的，遇到不顺己意的境界，就起瞋恨心，这种情形就跟身上长疮的人一样，可以说身心都生病了。”

弟子问：“像这样的人，佛陀有什么方法可以对治呢？”佛陀于是对弟子说，可以以不净观对治贪欲，以慈悲观对治瞋恚，以缘起观对治愚痴，以数息观对治散乱等等。

染缸

再分享故事：一僧问药山惟俨（唐代禅师）：“怎样才不会被外境所迷惑？”药山反问：“外境怎么妨碍你呢？”僧说：“我就是不懂啊！”药山问：“是什么外境迷惑了你？”僧还是答不上来。其实，此僧就和一般人一样，总认为是外境的人事物在妨碍，使得他遇事进退失据。其实关键出在他的心中有不安，也有所期待，所以外境能够影响到他。

试想也是，一般人当财产被人骗，努力工作有人相害，这些都是外境，也即是人生的遭遇，而我们会有所反应，也不奇怪，因为我们都是凡夫，即为凡夫情绪和想法就会受外境影响。因此有人就说，人间社会是个大染缸，浸黄则黄、浸黑则黑，好环境塑造高尚的品格，坏环境则养成低落的道德，这就是被外境迷惑的缘故。这么一来，是不是就表示我们都得凭运气，才能不受负面影响呢？其实，也不是这样的。

无我

禅的修行方法，就是叫人把利害、得失、人我、是非的关键撇开，超越主观的立场，透明地看待那些外境的事，这就让我们不会那么容易受迷惑了。只要心中做到无私无欲，便不会被外境迷惑，《金刚经》就有明示“无我、无人”，能够“无我无人”，外境岂能干扰得到！

现代生活节奏紧张快速，大多数人都患有浮躁不安的通病，如果我们能以静心对治动心，这对于免除外境的干扰当然有好处，因此，在我们每日的生活中，至少须有几分钟的静心时间，来做涤清尘虑、自我宁静的训练工夫，让心湖的污垢沈淀，生定发慧。