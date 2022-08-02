主观地体验这些存活于世的感动，这些用海量理性萃取的感性，如此深邃又如此稍纵即逝！

如果你早上沿着尼斯海岸溜达，下午抵达依山傍水的罗斯柴尔德之家，享受埃兹小镇的天堂仙气，最后在芒通的Mirazur晚餐，那是完美一天！回想起来，白天所有蔚蓝海岸的自然风光好像都是为了去Mirazur的序曲。离开埃兹，驱车半小时，来到法意边境的芒通。感谢女友G的执著，不断发邮件，最后一刻终于订到了Mirazur，这个不能说是全世界最好，但绝对像神一样存在于食客与美食家心目中，距离意大利50米的法国米其林三星餐厅。

说起来，吃饭是这么简单的事，仿佛呼吸一样，一碗汤一锅面，一块Pizza几个饺子；吃饭却也可以是非常复杂的一件事：一段只有春天某个时令生长出来的春笋，切成什么样子，放不放酱料，放什么酱料，摆在什么盘子里，摆成什么姿态，照在什么灯光下，配上什么摆设和整个环境的色彩关系。总之，主厨对美味的把握和呈现的美学是否能成功虏获食客的赞赏，是一种互相引领并达到平衡的结果，甚至是一个时代经济发展和审美情趣的结果。

当然，一段时令春笋，一只新鲜鲍鱼，一块上等牛肉到底是尽量呈现它的新鲜美味还是在所谓的高逼格下才算是上等的美味佳肴，米其林的星星是否真正代表老饕愿意买单的真实水准，这点见仁见智。有人喜欢菜单简洁，逻辑直白，用新鲜食材和自然野趣来构建美食，有人更爱分子料理复杂精准的预处理，低温慢熟的时间艺术，理性复杂还是原汁原味，自然传统还是美学叠加，总之，简单的吃饭之事，却高度凝聚了人类的才华、精力、审美力和多行业精华资源的餐馆，与其所处时代有着清晰的因果关系。

Mirazur盛名在外，去年法国团队也专程到新加坡来做快闪美食，引得本地食客奔走相告却也都定不上座位。世界上就有这么一个人，可以掳获法国米其林评审团青睐，以独具个人特色的料理拿下米其林三星，这个人可说是个不可一世的奇才，他就是来自阿根廷的主厨Mauro Colagreco。

2006年开了自己的餐馆Mirazur，那一年他才29岁，独自一人，没有金主支持，用很低的价格租用芒通现址，后来再逐渐买下。2019年成功摘下三星，成为法国米其林史上第一位摘三星的非本国厨师。他在餐馆附近经营菜园，果园和香料园，不使用杀虫剂，肥料，根据四季种植不同的季节性蔬菜，总共可以收获150种香料和食用花卉，以及35个西红柿品种。而餐馆得天独厚的地理位置，充足的阳光与舒适的气候，几乎可以栽种出世界上最美味的植物。

餐馆从2020年重新开业后，几乎把自己介绍称成“有餐馆的花园”。花园跟随月历，随着月亮运行周期分为根日，叶日，果日和花日，而这些新鲜的想法正是法国疫情期间，主厨进入一个自省状态，由于长时间呆在自己的菜园香料园，他希望把大地的力量，和它一起工作的人连接起来，所以我们到访的时候，尝试了“花的菜单”。

充分利用本地食材，随时令变化新的菜单总是具有天然的吸引力。和我们中国人说的“不时不食”，以及日本料理中非常注重“旬”的概念有十分共同之处。对旬味的在意，会增加菜单的更新频率，食客一定对心仪餐馆常常拜访。真正有品味的食客，对菜品的期待自然会变得愈加纯粹——对那些产生“惊喜”的复杂搭配、新奇融合、花哨摆盘开始麻木，转而将有限的注意力聚焦到菜品的细微之处上。任何美味菜品都含有理性精神，大多数人却只将注意力留在表面的部分。

和什么样的人去什么样的餐馆是非常有讲究的，如果大家要谈生意要叙旧，要和一大群人热闹，那么这世界不缺地方特色装饰绚烂的餐馆、火锅店、早午餐店。如果你要去享受一家非常用心又充满主厨个人魅力的餐厅，感知他们像对待艺术一样对待自己的食材，那么你最好要和同道中人一起，体会简单食材里丰富变化，全面沉浸在用餐的过程中，咀嚼食物咀嚼时光，得以极为稀罕的感知。因为美是不存在上下的，美又是存在上下的，主厨和团队的能力，决定了一个餐馆的上限。

坐在法意边境眺望蔚蓝海岸的夕阳即将消失，华灯初上，享受一顿美食带来的大地气息，体验面包和橄榄油间熏衣草的芬芳，体验龙虾肉的甜美和霞多丽的碰撞，发现小笋切得细致如丝和奶油结合在一起初夏的滋味。柔顺的联想，清晰的味觉辨别，深度打开记忆，奇妙地联想着电影和文学，这些需要静谧的环境。在这个层面上，一个人吃饭可能更享受更值得。

在芒通，主观地体验这些存活于世的感动，这些用海量理性萃取的感性，如此深邃又如此稍纵即逝！食材由高手驾驭，菜品呈现较为极简且审美上佳的餐馆，就是未来餐馆的终极形态。

贵吗，当然不便宜，可想想人家经营三个菜园，厨师25人团队，服务又是25人，365天根据花园食材在不断创造新菜单，我实在想不出单这个餐馆要怎么赚钱？！而我们在经历了疫情时代，逃离了一片混乱的现实生活，来到一个联系着身体和心灵，科学与自然，美学与情怀的地方。踏进不高的门槛，却走进了温柔与广阔的庭院！