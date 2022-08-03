点智慧：未来会如何？

“只要活在希望里，明日会更好…”

星云大师说：分享故事：徒弟问智者：“我有时候很迷茫，不知道未来该如何，您能帮我吗？”智者说：“人生就像在画画，我们每个阶段都在画‘点’，在画的时候，我们并不知道这个‘点’的价值何在？我们唯一可以做好的，就是坚持做人应有的原则，尽量把这个‘点’画美一点。”徒弟说：“是的，师父您的意思就是说，我们做事都要保持原则，尽量做好。”

智者说：“这是我们能力范围内都可做到的事；良善的发心和处世原则，会让我们的画作不偏离方向，也就是不做恶。多年以后，我们就会发现，我们画的这所有的‘点’都能连成‘线’，而有污点也会连成线的，而这就是我们的人生。”

徒弟不太明白。智者接着说：“秉持原则，把握当下，种善因结善缘，至于未来会如何，交给未来就好了。还有，我们每个人的‘画作’都有他的意义，都值得尊重。所谓‘莫舍己道，勿扰他心’，我们都应用善待自己的心态，去包容他人以及这个世界。”徒弟说：“谢谢师父指点。”

耕耘

我们都希望有美好的未来，并且都希望能知道自己的未来是什么样子，因此就有许多人，企图借算命卜卦预知未来。问题是，假如我们能知道自己的未来，是好还是不好呢？肯定的是，知道自己的未来，知道自己即将发生的任何事情，对我们而言并不是幸福的事。

例如，我明天就会死去，但我不知道，我今天仍然活得很高兴。相反的，假如我知道明天就会死，现在一定不会这么欢喜。或者，即使知道自己的生命还有三十年、五十年，但是当我想到在某年某月某日就将死去，虽然时间还很长，仍然会感到恐慌。所以，知道自己的未来，并不幸福，甚至还是痛苦的。

不过，我们虽然不用知道自己个人的未来，但我们应该知道整个社会、国家、人类的未来，这是很重要的。未来，是我们的无限希望，人人都应该对未来抱着希望，为未来的希望而努力。所以，正确的人生观应该是“只问耕耘，不问收获”，我们虽然不知道自己的未来，但是应该努力改变国家的未来，改变社会的未来，改变人类的命运。

末日？

有人说，现在世界能源普遍缺乏，汽油用得太多，终究会把汽油用完，那时怎么办？不要紧，现在不是提倡太阳能吗？就是太阳能用完了也没关系，我们还有一个心里的能源。更有人挂念，万一将来天掉下来怎么办？俗语不是说“天掉下来，有高个子顶着”吗？提到未来的世界，也有人认为是世界末日，其实世界不会有末日，虽然佛法说人有生老病死，世界有成住坏空，但生老病死是生了有死，死了又生；世界是成了会空，空了又成；这是循环的至理，不会有完结的末日。

依佛教的三世因果观来看，生命不是只有一世。因为有过去，才有现在；因为有现在，才有未来；因为有未来，才有三世；因为有三世，才有希望。吾人生存在世间，只要活在希望里，明日会更好。