“坚持善小而为，是为善之伊始…”

星云大师说：分享故事：一只小蚂蚁向神明说：“我很无奈，因为我的力气太微薄，无法去转动这个阻挡我们去路的大山！”神明答：“你不必烦恼有没有力量去转动一座大山。其实，你也有很大的力量，你可以搬动一根毫芒（意思是毫毛的细尖；比喻极细微），你愿意去付出这个力量就很好，你也可以利用你的力量去号召更多蚂蚁的加入；要成就一件好事，最重要的是长久恒心，这样，一切事情就能有成功的一天。”

神明继续说：“就像世间天灾人祸那么多，很多人都感到无助，觉得自己的力量有限，到底能帮忙做些什么？其实，我们不要轻视微细的力量，只要能把力量凝聚起来，我们就一定能有所作为。怕的是大家都不願意付出，没有发挥良能，那么一切的坏事厄运就不可能变好。”

积少

生命要有所开展、提升，我们平时就要“尽人事”，不要小觑小因缘，因为积少就会成多。这就好比聚集水滴可以成河流，汇纳百川可以成大海，相同的，多闻善法会有智慧，多思善念能降伏妄想贪念，多做善事可以累增福德。

所谓“积善之家，必有余庆”，不论是对个人、团体，乃至社会、国家有所助益的，只要能力所及，甚至救贫济苦、铺桥造路，或者救人一命，不妨多做。

好事、善事在平常一件一件的做，做多了必有功德。就像圣者不拣择，累积许多大小善德，才成就崇高的人格。

多思

我们如何在生活中积善成德？三点参考：

一、善法多闻：现代人常常不会读书，追究原因，不是因为大家不聪明、没有智慧，主要是因为没有接受。好话听不进去，道理自认为懂了，如此，有再多的善知识，又怎么会进步呢？所谓“闻善言而着意”，多听善法，听到好话，听到重点，人生会有智慧。

二、善念多思：我们的念头，不断的生灭起伏，所以佛教教人以念佛、诵经种种方法对治。其实，这个过程主要是希望正念来帮忙，在念经之后，让人心得到安定、善念增长。当然，其他正信宗教也有让人获得正念的方法。我们心有善念得正念，才能有正确的思考，遇到挫折，才会勇于承担，才会活得光明、自在。

三、善行多赞：别人做善事，要多赞美，不要以为赞美别人作善事没什么意思；他人做善事，你心里欢喜，这和做善事的功德是一样的；他做善事，你肯赞美，也等于你做的一样，这也是一种方便讨巧的修行法门。