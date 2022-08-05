“心大了，事就小了…”

星云大师说：分享故事：东汉末年的曹操、袁绍之间有过一场官渡之战。战前，袁绍的谋士田丰一再劝谏袁绍，以他的军力之强大，应该改变对曹策略，否则必败无疑。可刚愎自用的袁绍不但不听，还把田丰关进大牢，声言自己凯旋再与之算账。

最终，曹操大获全胜，袁绍一败涂地。袁绍因羞于见田丰，加上其他人的挑拨，竟将田丰杀害了。世人皆知袁绍心胸狭窄，但心小竟小到这个程度，也难怪袁绍的世界很快便小到消失了。

看远

人的眼睛有大小，胆子也有大小，其实人心，也有心理分别的大小。

所谓心大之人，是指一般人想不开的事他想得开，一般人不容的事他容得下，一般人烦恼的事他不烦恼。

而所谓心小，则刚好相反，芝麻大的事情他想不开，人家对他小小的得罪，他也睚眦必报。

这种心大心小，有性格的因素，有胸怀的因素，也有智慧的因素。但有一点可以改变，那就是由自身的修养、克制，可以改变自己的心，使其变大。

在我们的人生，对于一些事物的得失、荣辱、胜负、有无，有了计较，就算胜利，失去的反而会更多，如此即使胜利，也是得不偿失。

人生的修养，要能得之不喜，失之不忧，在得失之外，应该要看得更远、更长，不必斤斤计较于一时。

不计

让我们的“心”可以大一些，我们可尝试做到：

一、仇恨不要计较：假如有人对你记恨，不必跟他一般见识，不要和他计较，你应该想方法化解；计较只会增加怨怼，化解才能消除仇恨。

二、纷争不要计较：计较、纷争，鹬蚌相争，必定让渔翁得利。纷争只会扩大人我的距离，增加对立；只有不计较，所谓化干戈为玉帛，才是上策。

三、吃亏不要计较：人生处处都想占便宜、争利益，天下哪有这样的好事？我们能把吃亏看成是消灾，当作是自己的修行，如此吃亏就是福报。但一般人不容易做到吃亏，可以先尝试做到忍住一口气，待冷静后才行动，也不失为一个好方法。

四、冤枉不要计较：人在世间，常会遇到被人冤枉的事，自己觉得无限的委屈。冤枉、委屈想要洗清，须付出多少倍的努力。果真想要洗刷冤情，只有洁身自爱，从好处做起，从善处作为，不计较冤枉委屈，如此才容易生存。