雪泥鸿爪

回到新加坡小住近一个多月，我逐渐适应这里的气候、人潮、时差、氛围。 新加坡是我出生成长的家园，融入其中理应得心应手、水到渠成，不料却总觉得自己的某一部分是处于悬浮状态，落不下地。

每一次回来都强烈感受到家园日新月异的发展和变化。一个城市得以持续地发展是与时并进、繁荣昌盛的表征。然而，当你再也找不到记忆中熟悉的场景时，心里不免怅然若失。

前年自上海归来，发觉公寓小区外的那排老树都被砍伐了，心痛不已。对我来说，善待老树，就是善待一个城市的记忆。老树见证了一个社区人文景观的长期变化，砍伐它们就等同于删除了共同记忆。

去年初我离新之前，承包商已经在原地栽种了由他处移植过来的成年树。回来之后，察觉这些移植树已经开枝散叶。它们的身姿固然挺拔，但根系发育恐怕过于浅显，无法承载以往的历史。

这次归来，发现衔接裕廊东地铁站的巴士转换站已经搬迁到对街的位置，裕廊区域线的建设在原址上如火如荼地展开。为了完善基础设施，拆除启用10年之久的转换站以让位给新设施似乎理所当然。然而，在不断失去有故事的场景之后，我们要如何向下一代分享其实并不遥远的记忆？我们也许可以通过照片和他们分享过去的历史，但没有看得见、摸得着的场景，他们可以感同身受吗？

根据报道，住家附近的JCube商楼即将被改建成私人公寓大楼。即使之前发展商已经耗巨资进行修缮，它也难逃被拆除的命运。在这样一个不断追求经济效益的城市，被拆除重建是无数建筑物的宿命。

几个星期前，我和友人到莱佛士坊和新加坡河畔一带散步闲聊，顺便重温一下以往的职场岁月。除了Golden Shoe熟食中心改头换面之外，之前我待过的几栋金融大厦依然耸立于原址，这多少缓解了我先前累积的失落感。

一个人与一座城市的情感联结需要媒介物，它可以是一棵老树、一家书店、一家咖啡馆、一所教堂等等。因此，我非常刻意地去感受我所接触所接触的人和物，从中汲取温馨的气息，然后携带着它们上路。既然失去了熟悉的场景，就更要把情感联结扎根于生命里重要的家人和朋友。他们能让我一想起就觉得心安，而心安之处就是家。

台湾作家张曼娟说：“我们每个人的口袋里都揣着一座城市，隨身携带，与我们一起走到海角天边。”她也说：“如果常常想念一个地方，必然因为曾在那里被温柔以待。”这篇文章见报的时候，我已经回到墨尔本。这回，揣在我口袋里的城市一如既往地温柔。