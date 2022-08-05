发光发亮

小宝贝放学回来告诉我，他做了一件好事。

“排在我前面的男孩不够钱，饭摊的uncle说，不够钱不可以买！那个男孩转头就走了。”

我配合情节放大表情，小宝贝得到他要的反应，满意地说：“我把一块钱给了他。”

学校里的食堂最近起价，小份餐点$1.50，他每天有两块零用钱，剩下一块钱，我问他最后吃什么了？

“因为钱不够，我买了很多白饭吃。所以现在（午餐时间）很饿！”

不等他说完我不管他脸上的汗水，捧着他的脸蛋大大吻了下去。他得到他期待的赞许，一双眼，亮晶晶的。我在一旁也被点亮了。

为什么把钱给男孩呢？

“Uncle说不够钱不可以买的时候，男孩很难过。不就是饭一点鸡蛋一点马铃薯一点吗？为什么uncle那样对小孩？”

当下周围的空气微微震了一下。小孩的敏感和细腻原来是这样跳跃的，越过“感觉得到”这过程，直接领受和感应人事物的温度。

我一时间解释不好uncle那天的选择，改问小宝贝，钱给了男孩是什么心情？

“开心！我还跟他说，不要告诉别人钱是我给的。”

“为什么咧？”

“我怕别人知道了跟我借！”

睡前再谈这一天，我对着小宝贝说，我代小男孩谢谢他，谢谢他愿意让出自己的一块钱，让小男孩不必挨饿。更谢谢他感应到小男孩的失落，让他不至于一个人承受那样的心情。

然后再用大大的拥抱，肯定他本能而直观的能力。这一件我们与生俱来，但太多时候不懂得尊重、善用，而逐渐变得不灵光的先天能力。

我想，学术方面的才能说有多少办法教就有多少办法教，但与人为善和柔软的心，这可能得从感受感动和体会开始。

就在感同身受的过程里，孩子本能地用上他先觉的洞察力和直观能力，对体验下定义。感受（得到）感动，这样的体验这样的烙印，更是教育———in the feeling is the teaching. The feeling is the teaching.