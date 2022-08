发光发亮

小宝贝放学回来告诉我,他做了一件好事。

“排在我前面的男孩不够钱,饭摊的uncle说,不够钱不可以买!那个男孩转头就走了。”

我配合情节放大表情,小宝贝得到他要的反应,满意地说:“我把一块钱给了他。”

学校里的食堂最近起价,小份餐点$1.50,他每天有两块零用钱,剩下一块钱,我问他最后吃什么了?

“因为钱不够,我买了很多白饭吃。所以现在(午餐时间)很饿!”

不等他说完我不管他脸上的汗水,捧着他的脸蛋大大吻了下去。他得到他期待的赞许,一双眼,亮晶晶的。我在一旁也被点亮了。

为什么把钱给男孩呢?

“Uncle说不够钱不可以买的时候,男孩很难过。不就是饭一点鸡蛋一点马铃薯一点吗?为什么uncle那样对小孩?”

当下周围的空气微微震了一下。小孩的敏感和细腻原来是这样跳跃的,越过“感觉得到”这过程,直接领受和感应人事物的温度。

我一时间解释不好uncle那天的选择,改问小宝贝,钱给了男孩是什么心情?

“开心!我还跟他说,不要告诉别人钱是我给的。”

“为什么咧?”

“我怕别人知道了跟我借!”

睡前再谈这一天,我对着小宝贝说,我代小男孩谢谢他,谢谢他愿意让出自己的一块钱,让小男孩不必挨饿。更谢谢他感应到小男孩的失落,让他不至于一个人承受那样的心情。

然后再用大大的拥抱,肯定他本能而直观的能力。这一件我们与生俱来,但太多时候不懂得尊重、善用,而逐渐变得不灵光的先天能力。

我想,学术方面的才能说有多少办法教就有多少办法教,但与人为善和柔软的心,这可能得从感受感动和体会开始。

就在感同身受的过程里,孩子本能地用上他先觉的洞察力和直观能力,对体验下定义。感受(得到)感动,这样的体验这样的烙印,更是教育———in the feeling is the teaching. The feeling is the teaching.