天马泛舟

​​ 他的双眸一眨一眨，似藏着什么……

那位来自美国中西部的歌手安森·西布拉（Anson Seabra）不单单有双摄人的双眸，写的歌曲也都触动人心。

感人的歌词，感性的旋律，使他的音乐里具有某种神奇的特质，可以立即吸引听众。西布拉的音乐作品目前已在全球播放超过三亿次！

这位在疫情肆虐期间冒出歌坛的情歌王子，虏获了不少渴望与自己生命对话的歌迷的心。

“今晚你能感受到爱吗？它是如何被埋葬的，这足以让国王和流浪者相信是最好的……”。

在一场Zoom的新闻发布会上，他分享了对音乐作为疗愈心灵的看法。

“我天性敏感，赋予我丰富的感情”，他款款而谈他的创作心路历程，描述了他所经历的感受。

“你曾是我的飓风，因为在你眼中，我感到如此安全，在你双眸之中，我找见了肆虐风暴里的避风港…… ”

这位男孩专辑里的第一首歌《飓风》（Hurricane），那双眸里肯定经历过如同歌词里的故事。

“纵然狂风肆虐，你似完美风暴，哪怕让我心碎，可我别无他求，哪怕让我心伤，可我别无他求。”

他在发布会上还分享并演唱了他的专辑里其中一首《走过地狱》（Walked Through Hell），该歌曲曾在电视剧《实习医生格蕾》中出现，他分享了这首歌的主要思想——“当你给某人世界时，却让他们走开”，何等刻骨铭心。

他回顾自己惊讶地听到这首歌曲在电视剧里播放，那是一次“令人谦卑，令人兴奋的经历”，他说。自己的歌曲意外地被广播，我感受到这位敏感歌手的喜悦。

这位用心灵创作的歌手，说他一直在与心理健康作斗争，对他来说，音乐一直是治疗性的。“音乐不仅可以用来聆听，还可以用来治疗。”这位艺术家谈到了他与粉丝联系的经历，他分享说，他的很多歌迷都联系过他，说他的音乐帮助他们度过了困难时期，这对他来说正是他想要做的事情。他希望能够用他制作的音乐帮助人们渡过难关，以此来接触他的歌迷，让他们知道即使世界很残酷，生活也很艰难，但他们并不孤单。

“我知道这个世界需要很多疗愈……”说时，西布拉的双眸一眨一眨，里头藏着一个音乐精灵……