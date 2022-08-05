凡人尘语

家里五兄弟姐妹当中，有三个是英校生，两个是华校生。

姐姐生性胆小内向，爸爸让她读英校，希望当年在他眼里的洋派教育可以让姐姐稍微开放些；哥哥是长子，所谓长兄如父，自然得传承儒家文化的传统思想，所以报读的是华校；我排行老三，照英、华、英这样子排下来，我理应去读英校，但我从小外向，爸爸担心我要是再接受洋派教育，只怕他和妈妈会管不住我了，所以我去的是华校；两个弟弟上有兄姐身教当榜样，选择华校或英校已无所谓，正好当时的趋势是掌握英文更利于日后谋职，所以两个弟弟读的是英校。

除去以性格选择让我们接受洋派或传统教育，爸爸的理想是让我们互相学习，读英校的向读华校的学习华文，读华校的向读英校的学习英文，如此一来，他的子女们就能成为精通双语的人才。

念小学时，姐姐第一次接触Stephen这个名字，可怜的她并不知道它与Steven同音，小小脑袋还在想怎么会有人取这样一个“踩在鸡上”的名字；本人天生鲁钝，小时候有些成语就是没办法搞清楚状况，比如大智若愚、大愚若智、事半功倍、事倍功半，一度还把鸡毛蒜皮当成鸡皮蒜毛，稍微长大后才突然开窍，鸡和蒜都有皮，但蒜没有毛呀，从此才牢记鸡毛蒜皮。

随着年龄渐长，越来越懂得欣赏华文的美丽和魅力，一句成语、谚语或歇后语，用在巧妙之处能让人会心一笑；英文于我而言是工作语言，它不像华文能让我发挥想象的空间，产生共鸣，就好比倾盆大雨，想象天上一个装满水的大盆子，倾倒后落下的水势，让你马上能联想到落汤鸡，可是英文的raining cats and dogs，我就是百思不得其解，下雨和猫狗又有什么关系呢？

虽然很多时候英文无法让我产生共鸣，有个英文字倒是成功做到这一点，那就是habit，为什么habit这么难改呢？因为拿掉h还有abit，拿掉a还有bit，拿掉b，it还在！

本地导演梁志强曾经以说笑方式称精通华文叫精华，精通英文叫精英，我们家五个称不上精华，也算不上精英，更加不是精通双语的人才，爸爸的理想很美，只是学习语文不是一朝一夕的事，需要多读、多听、多讲和多写，虽然无法达到爸爸的理想，我们各自都有正当工作，自食其力，堂堂正正做人，爸爸已是老怀宽慰。