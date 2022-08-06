点智慧：谁把苦恼放入心？

“思量烦恼苦，欢喜便是福…”

星云大师说：分享故事，有个人总是非常苦恼，他听说佛能灭除一切苦难后，就背上行囊去找佛。佛陀听完他的诉说对他说：“真正能够解脱你的，只能是你自己。”那个人不解地说：“可是，心中充满了苦恼和困惑的正是我自己啊！我如何能解脱？”

佛陀慈悲地微笑，说：“你想一想，你心里的苦恼和困惑是谁放进去的？”这个人沉默了许久，没有说话。佛陀继续开示：“道理很简单，是谁放进去的，就让谁去把它拿出来吧！”

苦恼的人看着面带微笑的佛，终于明白：自己的苦恼，不过是一种无谓的执着，要求得解脱，最终只能靠自己。

一半

世上应没有运气这回事，至多只有顺境或逆境。顺境是我们努力的成果，顺境之时，我们心情当然愉快，苦恼全无。但逆境是未能预见的情况，一碰到，生起执着心，苦恼丛生，有人还为此吃不下饭睡不着觉。唯一的解药就是学习平常心，接受“顺逆皆一半”的人生常态。

世间上的人，有的人以为人生很苦，不知转苦为乐；有的人以为人生迷惑，不知转迷为悟。

试拟“知苦增福歌”如下：“人生应有福，可惜不知足；思量事累苦，闲静便是福；思量孤独苦，亲友便是福；思量老病苦，健康便是福；思量我慢苦，尊敬便是福；思量挫折苦，结缘便是福；思量计较苦，放下便是福；思量散乱苦，安定便是福；思量嫉妒苦，包容便是福；思量烦恼苦，欢喜便是福。莫谓我身不如人，不如我者正繁复；退步思量海样宽，眼前便见许多福。”

自在

执着中最难解的，不外就是爱、嗔的执着，我执、我爱、我怨、我见，紧紧地束缚，使我们产生数不尽的烦恼。在生活中的修行其实很单纯，就是修养自己，不与人计较，守本分尽本事，慢慢将我执放下，踏实和实在的生活。

然而，人之性在于有所得，对于一向习惯了拥有的人来说，你叫他要放下，他当然会感到害怕。想到要将功名放下、金钱放下、爱情放下、利益放下……当所有一切都放下了后，自己还能拥有什么呢？

其实，“放下”不是没有，放下才能自在，放下才能解脱。人唯有懂得放下，才能快乐，布袋和尚每天背着一个布袋，他常说的：“行也布袋，坐也布袋；放下布袋，何等自在？”布袋，指的就是我们一般人在心上的大大小小的包袱阿！人要学习放下背负的大小包袱，才能体会到自在的人生。