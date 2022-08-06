渡渡鸟

城中粉丝膜拜尊称镜神的男团，万众瞩目，八方痴迷，不幸演唱会出了事，震撼全城，乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪，惊恐、悲痛、问责、忧虑从四方八面涌现，本来气势如虹，一时无两的神话，一夜之间堕入黑渊，全方位创伤的后遗症，全都找上门，超过了金钱的损失，更严重的是粉丝、十二位初生之犊，舞蹈员、各路幕后工作人员，项目持份者的心灵创伤，往后日子不知如何解脱阴影，如何互相安抚疗伤。

几位围炉群组的多年朋友，都是影视资深从业员，数十年见尽千帆并举的风光，也见证了千帆过后的憔悴，名利双收圈子里的潮涨潮落，瞬间登顶的危机，细水长流达高峰的福气，原来都有一定程度的气数定律，个中玄妙，从来都是如此这般的重复登场落幕。镜团的事件只是古今中外众多案例之一，我们几位事后孔明，不禁细说当年，回想多少次体验过、经历过类似的人和事，原来太阳底下，并无新鲜事，只是我你大家都没有好好汲取前人过失的教训，懂得及时闪避重蹈覆辙导致的错失。

电影幕后高人，圈内阅历深广，一向谢绝推荐亲人好友后辈入行，尤其是幕前演出工作。自家女儿天生丽质，屡次哀求入行不果，父命铁令如山。他的理据铿锵有力，凡投身幕前工作，期盼红透半边天是必然心态，无可厚非，成名之前，挣扎苦干，心力交瘁，努力付出，不一定与成功对等，大部分人全程陪跑，一旦成名之后，压力倍增，担心不知盛名会维持多久，花无百日红，他日光芒逝去，余生心理的调整，不是大多数幕前人可以妥善处理。

其实最风高浪急是一朝爆红的阶段，正负能量以排山倒海之势，失控式涌现，有经验有阅历相关人士，务必马上进入高度警惕状态，正因表演的个人或团队，要面对是非一般人能够消化的心灵冲击，顶峰最危点是被大众以神的级数来奉上膜拜追捧，渐渐自身也不自觉套入神的身份，容易失去理智，幕前幕后其实也是凡人，怎能轻易安然承受神的礼遇，情绪失平衡的状态，只是时间和深浅的问题。

细心追溯，李小龙之死，不少爆红的古今中外名人的失控错失纪事例子，比比皆是。不同行业的名人，一夜成名如中巨额彩票一夜暴富，烦恼亢奋交替困心，一旦失衡，后果堪虞，得不偿失。影视艺术行业是浓烈情感和情绪的分享，给予者和接受方都容易互相感染和传染，不容易理性掌控。此时此刻，只可俯首默祷，祝愿各方心灵阴影的纠缠，有关企业的气数重创，能够迅速还原真气，重新振作出发，及早与大众开怀互动，再享快乐时光。